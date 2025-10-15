Netflix y Spotify han firmado un acuerdo estratégico para ofrecer los pódcast en video más populares de la plataforma musical dentro del catálogo de streaming. Con esta alianza, ambas compañías buscan reforzar su posición frente a su principal rival: YouTube.

YouTube concentra más de 1.000 millones de oyentes de pódcast en todo el mundo, un público que resta horas de visualización tanto a Netflix como a Spotify. Con este movimiento, las dos empresas esperan frenar esa fuga de audiencia y compartir contenidos de forma exclusiva durante varios meses antes de que lleguen a la plataforma de Google.

La colaboración permitirá que los usuarios de Netflix vean los pódcast de Spotify directamente desde la televisión, en una oferta que abarca desde cultura pop y estilo de vida hasta deportes y crímenes reales.

“El auge de los pódcast en video nos ofrece una oportunidad para ampliar el entretenimiento en Netflix con nuevas voces y perspectivas”, dijo Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias de Contenido de Netflix.

El contenido se lanzará primero en Estados Unidos a comienzos del próximo año, y luego se expandirá a otros países, según informó la compañía.

Entre los títulos destacados se encuentran The Bill Simmons Podcast, The Rewatchables, The Dave Chang Show, Dissect y Serial Killers. La selección incluye producciones de The Ringer, el estudio de pódcast adquirido por Spotify en 2020.

La alianza refleja un cambio en el panorama del streaming, donde las fronteras entre música, video y pódcast se difuminan. Netflix, que empezó con películas y series, ahora suma deportes, reality shows, videojuegos y contenidos de audio visualizados.

Spotify, por su parte, busca consolidar su liderazgo en pódcast de video y aumentar su presencia fuera de su aplicación, mientras explora nuevas vías de monetización.

El acuerdo refuerza una tendencia clara: las grandes plataformas ya no compiten solo por suscriptores, sino por tiempo de atención. Y en esa batalla, YouTube sigue siendo el enemigo común.