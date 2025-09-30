Xiaomi presentó hace poco su nueva serie de smartphones Xiaomi 17, dispositivos diseñados para competir directamente contra los iPhone de Apple. Entre sus novedades, destaca la inclusión de una pantalla trasera en los modelos Pro y Pro Max, un añadido pensado para ampliar la interacción del usuario con el equipo.

El teléfono incorpora un panel trasero OLED de 2,9 pulgadas que permite consultar notificaciones, controlar la música y realizar selfies con la cámara principal, sin necesidad de girar el teléfono.

El panel también está orientado al consumo rápido de información y a facilitar tareas diarias, desde responder llamadas hasta mostrar recordatorios o widgets personalizables. También sirve para jugar títulos retros.

Modelos Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max / Xiaomi

Además, esta pantalla secundaria se integra en un diseño que mantiene la resistencia al agua y polvo con certificación IP68, así como la solidez de los marcos de aluminio planos característicos de esta nueva generación.

Xiaomi busca diferenciarse en el segmento premium, su apuesta apunta a ofrecer una experiencia de uso más versátil en un mercado donde la innovación en pantallas se ha convertido en un factor clave para atraer a los usuarios.