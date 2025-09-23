Apple presentó por primera vez tres variantes de un mismo procesador en su nueva generación de iPhone. Se trata del chip A19, el A19 Pro y una versión reducida que emplea el iPhone Air, en el que se desactiva un núcleo de la GPU. Aunque los primeros resultados en Geekbench han confirmado estas diferencias, la compañía aún no lo ha oficializado.

Ambos chips están fabricados con el proceso de 3 nanómetros de TSMC, el más avanzado hasta la fecha. En el papel, el A19 equipa a los iPhone 17 con una CPU de 6 núcleos y una GPU de 5 núcleos, mientras que el A19 Pro, presente en los modelos Pro, suma una GPU de 6 núcleos.

Según Apple, el A19 Pro incorpora “la CPU más rápida en un móvil” y “la GPU más avanzada hasta ahora”. Su memoria caché de último nivel es un 50 % mayor que la de la generación previa y añade una segunda generación de caché dinámica, además de un salto en la compresión de imágenes. El Neural Engine también multiplica por cuatro su capacidad respecto al A18 Pro, lo que potencia las funciones de inteligencia artificial.

Otra diferencia está en la refrigeración: los iPhone 17 Pro integran cámara de vapor, lo que permite distribuir el calor por toda la estructura de aluminio y mejorar la estabilidad del chip. A nivel de memoria, los modelos Pro y Air cuentan con 12 GB de RAM, frente a los 8 GB que mantiene el iPhone 17 estándar.

La duda que queda para los usuarios es si el salto al A19 Pro justifica la compra de un modelo superior o si el rendimiento del A19 será suficiente para las tareas cotidianas. En cualquier caso, un chip más potente podría prolongar la vida útil del dispositivo y reducir la necesidad de actualizar a corto plazo.