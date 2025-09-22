Juan Luis Del Campo
Juan Luis Del Campo

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Es el trasplante de órganos el camino a la vida eterna?
Resumen de la noticia por IA
¿Es el trasplante de órganos el camino a la vida eterna?

¿Es el trasplante de órganos el camino a la vida eterna?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La búsqueda por la extensión de la vida parece ser un deseo intrínseco del humano desde sus orígenes. “La Epopeya de Gilgamesh”, pieza de literatura que data del 2.000 a.C y es considerada la obra épica más antigua de la historia, habla de cómo el rey de Uruk busca desesperadamente una forma de extender su vida sobrenaturalmente luego de la prematura muerte de su amigo Enkidu. En tiempos más modernos, la popularidad de relatos como “El retrato de Dorian Gray” muestran que esta idea sigue capturando nuestras imaginaciones, sin contar con todas las películas, series y novelas sobre vampiros, inmortales y demás que salen cada año.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC