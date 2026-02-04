Escuchar
(2 min)
Los resultados de la investigación fueron polémicos, ya que contradicen gran parte del conocimiento médico convencional.

Los resultados de la investigación fueron polémicos, ya que contradicen gran parte del conocimiento médico convencional.

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los resultados de la investigación fueron polémicos, ya que contradicen gran parte del conocimiento médico convencional.
Los resultados de la investigación fueron polémicos, ya que contradicen gran parte del conocimiento médico convencional.
/ Freepik
Por Christian Mestanza Arquiñigo

No fumamos, llevamos una buena alimentación y hacemos ejercicio con la intención de mejorar nuestra calidad de vida y vivir más. Sin embargo, ese objetivo podría estar fuera de nuestro control más de lo que pensábamos. Un reciente estudio publicado en Science concluye que la esperanza de vida está en gran medida determinada por los genes y que, si bien un estilo de vida saludable puede prolongarla, extenderla muy por encima de ese umbral biológico resulta difícil.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Cuánto viviremos podría estar escrito en los genes, más allá del estilo de vida
Actualidad

Cuánto viviremos podría estar escrito en los genes, más allá del estilo de vida

La OMS clasificó las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo de cáncer que el tabaco
Actualidad

La OMS clasificó las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo de cáncer que el tabaco

El tiktoker Khaby Lame autoriza el uso de su imagen y voz para crear contenido con gemelos digitales
Redes Sociales

El tiktoker Khaby Lame autoriza el uso de su imagen y voz para crear contenido con gemelos digitales

¿Cuál fue la empresa operadora con el mejor desempeño en el servicio de internet móvil en 2025?
Actualidad

¿Cuál fue la empresa operadora con el mejor desempeño en el servicio de internet móvil en 2025?