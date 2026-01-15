El precio de los móviles subirá este año por culpa de la inteligencia artificial

El CEO de la empresa tecnológica Nothing, Carl Pei, ha asegurado que el precio de los teléfonos móviles va aumentar este año por culpa de la inteligencia artificial, que ha cambiado la dinámica en la producción de estos dispositivos.

En un artículo publicado en la red social X, Pei ha explicado que durante quince años la industria de los móviles se ha basado en una hipótesis, el “abaratamiento inevitable de los componentes”. Y era cierta, ya que había una tendencia a la baja a largo plazo de los costes de memoria y pantallas. Sin embargo, el empresario ha zanjado que en 2026 esta tendencia “se ha roto”.

Este año estará marcado por el aumento de precios “brusco y sin precedentes” en memoria, y la culpa de ello la tiene la inteligencia artificial. La misma memoria que se utiliza en los ‘smartphones’ es fundamental también para los centros de datos de IA, por lo que los materiales se están encareciendo por esta competición directa.

Los costes en memoria han llegado a triplicarse en algunos casos, y Pei espera nuevas subidas a medida que la demanda siga aumentando, con estimaciones que indican que módulos de memoria que costaban menos de 20 dólares hace un año puedan superar los 100 a finales de año para los modelos de gama alta.

Carl Pei, CEO y cofundador de Nothing. / NOTHING

Ante este cambio, las empresas tienen dos opciones: subir los precios o recortar en las características técnicas de los teléfonos. “El modelo ‘más características por menos dinero’ en el que se basaban muchas marcas ya no es sostenible en 2026”, ha explicado Pei.

Por su parte, Nothing ya ha anunciado que subirán sus precios, principalmente debudo al uso del estándar de memoria flash UFS 3.1, pero ven este revés como una “gran oportunidad” para enfocarse en la experiencia del usuario a través del diseño y el tacto del teléfono más allá de las características técnicas

“A medida que la industria se reinicia, la experiencia se convierte en el único diferenciador real. Eso es exactamente para lo que se creó Nothing”, ha matizado Pei.