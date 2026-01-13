La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tendrá en el próximo examen de admisión la opción de 30 vacantes para ingresar a su nueva carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial, rama de la computación que hoy en día llama la atención por herramientas como Gemini, ChatGPT, Grok, DeepSeek, entre tantas otras.

La nueva carrera pasó por un proceso de evaluación y fue aprobada a fines del 2025, para integrarse a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. El ingreso se aplicará en el examen de febrero.

Newsletter El Comercio MedIA Alicia Rojas presenta una guía clara para entender (y aprovechar) la inteligencia artificial, cada jueves.

Wester Zela, coordinador de la Maestría en IA de la UNI, indicó a la agencia Andina que en el proceso hubo buena voluntad y “un sentido de país al entender que esta carrera era necesaria”.

En ese sentido, el reto estaría más en llevar las soluciones hechas en laboratorio al mundo real aplicando ingeniería rigurosa para solucionar los desafíos concretos de nuestro país.

Si bien hoy en día la IA está en boca de todos, se trata de un campo con más de 70 años de desarrollo. En este tiempo, la UNI ha venido trabajando con IA en sus carreras, pero ahora se buscará adquirir un supercomputador y la nueva infraestructura en construcción estará orientada a fortalecer esta carrera.

Este nuevo campo aplicado en una universidad nacional permite también pensar en la llamada IA soberana que, según el especialista, es aquella que pertenece y es controlada por un país o una institución, sin depender de empresas o gobiernos extranjeros.

La UNI podría estar lista para encabezar este proyecto que es seguido por países como Chile. Implica cierta independencia en el uso de datos, servidores y las decisiones que se puedan tomar.

De esa manera, los egresados podrán desempeñarse en sectores como minería, agricultura, salud, finanzas, retail y sector público, para plantear soluciones como modelos predictivos, automatización de procesos y sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Esto podrá mejorar el modo de vida en el país.