Una de las más grandes ambiciones y anhelos de miles de jóvenes peruanos es poder ingresar a la universidad, con el objetivo de estudiar la carrera de sus sueños y así convertirse en profesionales. En ese sentido, durante esta temporada, diversas instituciones de educación superior de prestigio realizan el examen de admisión, que suele convocar a muchos estudiantes, quienes se preparan arduamente para alcanzar una de las codiciadas vacantes. Por ello, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció que en su prueba de Admisión 2026-II incorporará cinco nuevas carreras profesionales, con el objetivo de responder a las crecientes demandas del país en los ámbitos científico, tecnológico y social. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CARRERAS PROFESIONALES SE INCORPORARÁN EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026 DE LA UNI?

A pocas semanas de realizarse un nuevo examen de admisión, el director de Admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería, Rafael Jimmy Caparó Coronado, informó en una entrevista con la Agencia Andina que el proceso incorporará cinco nuevas carreras profesionales, con el propósito de ampliar la oferta académica de la institución. Estas son Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecatrónica y Urbanismo, las cuales buscan formar profesionales que lideren la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

@agenciaandina La UNI da a conocer las profesiones de mayor proyección De la IA a la ingeniería aeroespacial: las profesiones del mañana en la UNI. Rafael Caparó, director de la Dirección de Admisión de la UNI nos detalla ♬ sonido original - Agencia Andina

Asimismo, el titular de admisión de la UNI precisó que las nuevas carreras ya cuentan con postulantes inscritos para el presente examen. Es decir, 81 en Ingeniería de Inteligencia Artificial, 92 en Aeroespacial, 168 en Mecatrónica, 13 en Urbanismo y 60 en Ingeniería Biomédica. “Estos números reflejan la alta demanda que estamos registrando en el proceso de admisión 2026-II. Si los comparamos con el proceso 2026-I, ya representan aproximadamente la mitad del total de postulantes que tuvimos entonces”, sostuvo Caparó Coronado.

¿CUÁNDO SERÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-II DE LA UNI?

De acuerdo con el calendario publicado por la Dirección de Admisión, el examen de admisión de la UNI se llevará a cabo el próximo 10, 12 y 14 de agosto de 2026. Sin embargo, en el caso de los postulantes a Arquitectura deberán rendir una Prueba de Aptitud Vocacional según su modalidad de ingreso el 8 de agosto, mientras que las demás modalidades tendrán evaluaciones en las fechas establecidas por el cronograma oficial. De esta manera, la casa de estudio precisó que el proceso tendrá tres evaluaciones distribuidas en las tres jornadas. Es decir, en la primera fecha está programado las pruebas de aptitud académica, razonamiento verbal y razonamiento matemático. Luego, se realizará el examen de Matemáticas y, en la última fecha, se aplicarán las evaluaciones de Física y Química.

Eso no es todo, pues la Universidad Nacional de Ingeniería exhortó a todas las personas interesadas en participar en este proceso de admisión a realizar su inscripción, disponible hasta el 31 de julio, a través de la plataforma oficial de Admisión de la universidad (LINK), donde se detallará sobre las modalidades, precios y más. Así, entre los requisitos que se debe presentar está el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco y la Constancia de Logros de Aprendizaje. Finalmente, la Dirección de Admisión de la UNI puso a disposición de las personas una serie de números telefónicos para recibir más información: 981 609 170 / 981 606 955 / 981 600 816.