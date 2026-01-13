Inteligencia artificial en las aulas: San Marcos y otras universidades del Perú que buscan enseñar esta tecnología

La decisión fue tomada por la universidad a fines de diciembre, y, según la casa de estudios, se busca “formar profesionales altamente especializados en un campo estratégico para el desarrollo del país”.

Esta carrera estaría adscrita a la facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, y la decisión final estará en manos de la Asamblea Universitaria. Pero no se trata de la única universidad que busca integrar esta nueva tecnología que ya forma parte de nuestras vidas.

A fines de diciembre la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), según informe de Infobae, aprobó la creación de la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial. También formaría parte de su Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas.

Además, otro paso de la UNI ha sido la creación del Instituto de Inteligencia Artificial, que centralizará y potenciará la investigación en IA en el Perú.

A fines del 2025 la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) también informó que se enfocaría en la IA, convirtiendo su Facultad de Ingeniería en la nueva Facultad de Ingeniería e Inteligencia Artificial (FIIA), en la que se dicten cursos progresivos en machine learning, ciencia de datos, programación avanzada, visión por computadora, IA generativa, entre otros.

La inteligencia artificial no solo permite crear nuevos conocimientos, sino que también abre más oportunidades laborales.

¿Por qué es importante estudiar IA? ¿Hay demanda laboral en Perú?

David Chávez, director de Tecnologías Emergentes de Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señala que en el mundo vivimos una etapa de transición y, “quien muestre en su perfil laboral dominio o competencia [en IA], va a tener una mejor opción de reclutamiento”.

“Por ahora la demanda laboral viene así. Por ejemplo, la minería está reclutando y va a seguir reclutando personas que tengan su mirada puesta en la minería, primero, y luego que entiendan de IA. Más adelante, cuando esto se consolide y se haga más ordinario, probablemente empezarán a aparecer ya los reclutamientos directos para inteligencia artificial” , indicó.

Varios enfoques

En el 2024, según informe de Infobae, 5 universidades y 5 institutos tenían carreras relacionadas a inteligencia artificial. Por ejemplo Tecsup, que dicta Prompt Engineering (Introducción al uso de IA), que pasa por enseñar los principios básicos de la IA, desarrollo de prompts, análisis de documentos entre otras habilidades.

Pero también hay universidades como la UTEC que llevan la inteligencia artificial a todas sus carreras, sin contarla como una especialidad. Es decir, hay muchas maneras de enfocar la IA.

La PUCP sigue esta última línea, “transversal y sistemática a todas las carreras”, según indica Chávez.

“Nosotros entendemos que la IA y todas estas manifestaciones tecnológicas de capacidad computacional van a impactar de manera severa e intensa desde las competencias, pasando por los desempeños y también por cómo estas se imparte y practica. Cada carrera tiene el desafío de incorporar estas nuevas herramientas” , explicó a este Diario.

Además… Equidad y responsabilidad social La inteligencia artificial es una competencia, pero la realidad peruana tiene sus propios matices. Deivy Cordero, coordinador de Innovación Docente y TIC de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), indica que esta realidad "está marcada por brechas educativas y digitales que condicionan el acceso y el uso de tales herramientas [IA]". "Esta situación invita a considerar que una lectura exclusivamente instrumental de la tecnología suele dejar fuera preguntas centrales sobre equidad y responsabilidad social. La incorporación de la inteligencia artificial en la universidad exige una mirada que trascienda la provisión de recursos tecnológicos", explicó a este Diario. Hoy, la UARM plantea propuestas académicas orientadas a la inteligencia artificial aplicada a la educación, como los diplomados dirigidos a docentes y gestores. Es decir, la IA como un recurso formativo que acompaña el aprendizaje.

Por el momento, ese es el enfoque que sigue la PUCP. Un caso similar es el de la Universidad Autónoma del Perú.

“Hoy nos encontramos en la educación 5.0 en Perú, en donde la incorporación de la inteligencia artificial no es solo como carrera, sino nosotros lo hemos considerado en nuestro nuevo modelo educativo 2026 como un eje transversal en la formación del estudiante” , señaló la Rosa Moreno, vicerrectora académica de esta última casa de estudios.

Sin embargo, no descartó que se vaya a crear este tipo de carrera. “Primero tenemos que hacer un estudio de demanda social”, indicó. Pero sobre todo, más allá de la IA, destacó que “no debemos perder de vista esa formación humanista, ética y de valores”.

¿Qué se necesita?

La inteligencia artificial es una rama de la informática, pero hoy en día está presente en todas nuestras actividades (incluso en el celular donde probablemente estés leyendo esta nota), está en las redes sociales, el sistema financiero, la robótica, el transporte, y mucho más.

Pero para que funcione se requiere inversión. Pasa por el desarrollo de softwares, la creación de procesadores, la inversión en centros de datos. ¿Qué se necesita para enseñar IA?

Para Chávez lo más importante es algo que parece estar quedando desplazado en estos tiempos: el factor humano.

“En la visión de la PUCP, nosotros partimos por talento humano de la más alta calificación. Ese es el ingrediente número uno, el imprescindible. Y junto con ello, necesitas obviamente capacidades. Primero de innovación, investigación y desarrollo, para que no seas caja de resonancia nada más, sino para que tengas voz propia”, explicó.

Y, claro, también se requiere infraestructura de computación, conectividad, software, laboratorios, etc.

Por su lado, Moreno resalta la importancia del modelo educativo. Es decir, “adaptar a las necesidades o a las tendencias de la educación y a las exigencias del mercado laboral”.

De allí también se debe pensar en inversión, según indica, “fuerte inversión en laboratorios, una fuerte inversión en simuladores, una fuerte inversión en la metodología” . Uno de estos pasos es URUK, una plataforma o biblioteca entrenada “para que los chicos puedan leer también con inteligencia artificial”.

“Estamos invirtiendo en un centro de base de datos para que los estudiantes puedan hacer las prácticas”, indicó.

La inteligencia artificial es una realidad entre las universidades del mundo, destacando el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Carnegie Mellon, Universidad de Oxford, entre tantas otras que compiten por ser la mejor. ¿Pronto podrá serlo también en el Perú?