OpenAI presenta ChatGPT Salud, su herramienta para responder preguntas médicas, analizar resultados y ofrecer consejos

OpenAI ha presentado su nueva experiencia de salud y bienestar ChatGPT Salud, diseñada para integrar de forma segura la información médica de los usuarios con la inteligencia del ‘chatbot y poder responder con información relevante y personalizada a este tipo de solicitudes, así como llevar a cabo análisis de resultados y ofrecer consejos de bienestar.

La plataforma dirigida por Sam Altman ha subrayado cómo la salud es uno de los temas más populares que los usuarios tratan con su asistente de inteligencia artificial (IA) ya que, cada semana, más de 230 millones de personas a nivel global hacen consultas sobre bienestar y cuidado personal para intentar comprender mejor lo que les ocurre.

En este marco, de cara a ofrecer un servicio enfocado en este tipo de solicitudes, OpenAI ha presentado ChatGPT Salud, una nueva experiencia que permitirá responder preguntas médicas concretas, analizar resultados personales y ofrecer consejos de bienestar adaptados al usuario.

Como ha explicado la tecnológica en un comunicado en su blog, esta herramienta combina los controles de privacidad, seguridad y gestión de datos de ChatGPT con protecciones adicionales que han sido diseñadas específicamente para la salud. Esto incluye el cifrado y aislamiento que se aplica en las conversaciones privadas.

De esta forma, los usuarios pueden compartir su historia clínica con el ‘chatbot’, además de conectarlo con aplicaciones de bienestar en su ‘smartphone’, como es el caso de Apple Health, Function o MyFitnessPal.

El nuevo servicio ChatGPT Salud.

Como resultado, el ‘chatbot’ recibe la información de salud recogida por estas aplicaciones y, tras ello, basa las respuestas en la información personalizada del usuario y en los datos obtenidos, ofreciendo información más ajustada a la situación concreta de la persona y, por tanto, “más útil”.

Por ejemplo, ayuda a interpretar los resultados recientes de pruebas médicas, a prepararse para una cita médica o a llevar a cabo una dieta recomendada junto a ejercicio físico. También puede ayudar a comprender las ventajas y desventajas de distintas opciones de seguro médico. Todo ello, mediante conversación con el ‘chatbot’.

OpenAI ha subrayado igualmente que se trata de una herramienta que se ha desarrollado de forma conjunta con profesionales médicos a nivel global durante más de dos años y que también se ha ideado para ayudar a los usuarios a “implicarse de forma más activa en el cuidado de su salud y bienestar”.

No obstante, la compañía ha aclarado que con ChatGPT Salud no pretenden sustituir a los profesionales del sector sanitario. “ChatGPT Salud se diseñó para apoyar, no sustituir, la asistencia médica. No se utiliza para el diagnóstico ni para el tratamiento”, ha sentenciado al respecto. En su lugar, está pensado para ayudar a resolver preguntas cotidianas y a identificar patrones a lo largo del tiempo, como ha aclarado OpenAI.

Por el momento, ChatGPT Salud se ha comenzado a probar con un grupo reducido de usuarios para mejorar la experiencia antes de lanzarla oficialmente. Así, OpenAI pretende que este servicio esté disponible para todos los usuarios tanto en la web como en iOS “en las próximas semanas”.