En mayo del año pasado, uno de los abogados del expresidente Pedro Castillo, puso en duda el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. “Yo puedo observarlo, pero puede ser él o puede ser un actor. Hoy en día con la inteligencia artificial todo se puede modificar”, dijo Ricardo Hernández Medina. No presentó pruebas de manipulación y su declaración quedó como un dicho desvergonzadamente pintoresco, pero dejó una posibilidad terrible: que un acontecimiento registrado públicamente pueda ser negado alegando que podría ser hecho por computadora.

Antes ya había pasado. Algunos estudiosos llaman “la ganancia del mentiroso” a ese fenómeno en el que alguien puede sembrar dudas sobre pruebas totalmente verídicas amparándose en que “pudo haber sido hecho con IA”.

En diciembre del 2023, Donald Trump acusó a The Lincoln Project de utilizar IA para manipular imágenes suyas en un anuncio. Sin embargo, PolitiFact no encontró evidencia de esa manipulación. En Argentina, Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuestionó la autenticidad de audios relacionados con un presunto escándalo de corrupción y planteó que podrían haber sido alterados mediante IA.

Durante décadas, fotografías, videos y grabaciones han servido para documentar acontecimientos y destapar actos de corrupción. La IA no ha eliminado su valor como evidencia, pero ahora incluso una prueba auténtica puede presentarse como sospechosa.

Para el filósofo Víctor Krebs, estamos ante una etapa de la historia en que no podemos confiar en lo que se nos presenta delante. “Es un problema que implica un cambio de conciencia con respecto a nuestra relación con la realidad”, dice el también profesor de la PUCP. “Nos queda tratar de encontrar criterios distintos para distinguir la honestidad de la deshonestidad”, añade.

El poder de las grabaciones

“Tal vez lo único que podemos empezar a hacer ahora es prestar atención a lo que recibimos, prestar atención a los antecedentes de quienes difunden información, elegir cuidadosamente las fuentes y mantener distancia crítica frente a las pantallas como parte de una tarea mucho más vasta y difícil, que implica encontrar diferentes coordenadas desde las cuales poder orientarnos”.

La historia demuestra el poder de las grabaciones para revelar aquello que otros preferirían ocultar. Las cintas de Watergate contribuyeron a la caída de Richard Nixon en 1974. En el Perú, los ‘vladivideos’ revelaron en el 2000 la red de corrupción de Vladimiro Montesinos. ¿Qué habría ocurrido si los protagonistas hubieran podido alegar que aquellas imágenes y voces fueron fabricadas con inteligencia artificial?

Ante el riesgo de que las evidencias incómodas sean rechazadas argumentando una posible falsificación, Krebs insiste en mirar más allá de la realidad mediada por la tecnología: “Lo más importante tal vez en esta época es la atención, esa es quizás una disciplina que pueda propiciar la transformación de conciencia que necesitamos”.

De eso se trata: de contrastar la información y reconocer cuándo alguien intenta sustituir los hechos por la duda. Hoy el mayor peligro no es creer algo que nunca ocurrió. Es dejar de creer en aquello que sí sucedió.