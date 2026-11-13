El papa León XIV se trasladó entre las multitudes en el papamóvil, saludando a fieles a su paso. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
El papa León XIV se trasladó entre las multitudes en el papamóvil, saludando a fieles a su paso. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Por Redacción EC

El papa León XIV sigue cumpliendo sus actividades en Perú, donde le espera varias reuniones con miles de fieles en Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Y el desafío en cada ciudad es la capacidad para organizar eventos multitudinarios, garantizar la seguridad ya sea en plazas, avenidas o grandes recintos.

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