El papa León XIV sigue cumpliendo sus actividades en Perú, donde le espera varias reuniones con miles de fieles en Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Y el desafío en cada ciudad es la capacidad para organizar eventos multitudinarios, garantizar la seguridad ya sea en plazas, avenidas o grandes recintos.

En este escenario la inteligencia artificial (IA) puede ser de utilidad, contribuyendo a la planificación, el control de accesos, rutas de evacuación y agilizar la revisión de incidentes.

“Las tecnologías inteligentes permiten complementar el trabajo de los equipos de seguridad, facilitar el monitoreo de distintas zonas y optimizar la revisión de imágenes cuando ocurre un incidente. La clave es que estas herramientas formen parte de una estrategia integral de prevención”, señaló Alex Huambachano, director de canales de Hikvision de Perú y Bolivia.

Hoy vivimos otra época. Señala el especialista una evolución que pasa de la supervisión basada principalmente en observar y revisar grabaciones a una gestión que incorpora analítica automatizada, alertas y búsquedas inteligentes para apoyar las decisiones de los operadores.

Comitivas organizadas de diversas parte de la región llegaron a Pimentel, en Chiclayo, para ver la ceremonia del Santo Padre. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

En ese sentido, cuando miles de personas se reúnen en un mismo lugar, uno de los principales riesgos es la concentración excesiva de asistentes en determinados puntos, especialmente cerca de accesos, salidas y zonas de circulación.

Frente a ello, las tecnologías de videovigilancia y analítica inteligente pueden apoyar mediante distintas funciones:

Monitoreo de zonas concurridas: las cámaras panorámicas permiten observar áreas amplias, identificar puntos de concentración y facilitar la supervisión de accesos y vías de circulación.

las cámaras panorámicas permiten observar áreas amplias, identificar puntos de concentración y facilitar la supervisión de accesos y vías de circulación. Análisis de aforo: los sistemas de conteo de personas pueden proporcionar información sobre la ocupación de determinadas áreas y generar alertas cuando se alcanzan umbrales previamente configurados.

los sistemas de conteo de personas pueden proporcionar información sobre la ocupación de determinadas áreas y generar alertas cuando se alcanzan umbrales previamente configurados. Revisión inteligente de incidentes: las herramientas de búsqueda automatizada permiten localizar imágenes relacionadas con personas, objetos o situaciones específicas dentro de grandes volúmenes de grabaciones.

las herramientas de búsqueda automatizada permiten localizar imágenes relacionadas con personas, objetos o situaciones específicas dentro de grandes volúmenes de grabaciones. Supervisión de accesos: la integración de cámaras y sistemas de control puede facilitar la identificación de zonas congestionadas y apoyar las decisiones de los responsables de seguridad.

Señala Huambachano que la IA viene cambiando la forma de consultar información registrada.

“Antes, encontrar una imagen específica podía implicar revisar extensos periodos de grabación. Hoy, determinadas soluciones permiten realizar búsquedas a partir de descripciones de personas u objetos y obtener posibles coincidencias. Esto puede ser especialmente útil cuando los equipos de seguridad necesitan revisar un incidente con rapidez”, exlicó.

Actualmente, existen tecnologías como AcuSeek, desarrollada por Hikvision, que permiten ingresar descripciones como “persona con casaca roja y mochila negra” para identificar posibles coincidencias en el material grabado.

Sin embargo, la tecnología no garantiza la localización de una persona ni sustituye los protocolos de atención de emergencias. Su efectividad depende de la cobertura de las cámaras, la iluminación, la visibilidad, la calidad de las imágenes y las características de los equipos utilizados.