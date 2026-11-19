La visita del papa León XIV al Perú no solo movilizó a miles de personas en las calles. También despertó un fuerte interés por los objetos vinculados a la fe y la tradición católica, que se reflejó en las compras online.

De acuerdo con Mercado Libre, entre el 12 y el 16 de noviembre, las ventas de artículos religiosos crecieron un 118%, en comparación con el promedio diario registrado entre el 15 de octubre y el 1 de noviembre. Además, la plataforma también señaló que crecieron un 216% frente al mismo periodo durante el 2025.

El interés por el Papa comenzó antes de su llegada. Las búsquedas relacionadas con su visita empezaron a subir el 2 de noviembre, nueve días antes de su arribo al país, y durante los días de la visita llegaron a ser 30 veces más frente a un día habitual.

Los productos con la imagen del Papa, como funkos, peluches, polos, gorros y rosarios conmemorativos, tuvieron el mayor salto: sus ventas se multiplicaron por 27 y sus órdenes por unas 40. El día de la misa en Lima, el 16 de noviembre, fue el de mayor actividad.

El resto de los artículos religiosos también creció. Las imágenes religiosas, como vírgenes, Cristos, el Señor de los Milagros e inciensos, aumentan 109% sus ventas y 44% sus pedidos. Los rosarios, escapularios y medallas crecieron un 34% en ventas y un 50% en pedidos, mientras que las Biblias y libros religiosos subieron un 13% en ventas y un 37% en pedidos. Según datos de la plataforma, los artículos más comprados durante estos días fueron: