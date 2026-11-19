La presidenta de la República, Keiko Fujimori, suscribió un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Tailandia. Esta iniciativa busca afianzar los lazos económicos bilaterales y abrir nuevas vías para el ingreso de bienes peruanos a la región del sudeste de Asia.

La suscripción del documento contó con la asistencia de la presidenta del Perú y del jefe de Gobierno tailandés, Anutin Charnvirakul. El acto tuvo lugar durante la Cumbre de Líderes del Foro APEC 2026, desarrollada en la localidad china de Shenzhen.

TE PUEDE INTERESAR: APEC 2026: ComexPerú participa en diálogo con grandes empresas estadounidenses sobre oportunidades de inversión en el Perú

Los encargados de firmar el convenio fueron el titular de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Rogers Valencia, junto a la ministra de Comercio tailandesa, Suphajee Suthumpun, como una medida estratégica para afianzar la cooperación económica entre ambas naciones. En el acto diplomático también participaron el canciller Carlos Espá y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

“Después de 10 años de negociación, finalmente el Perú y Tailandia firman el acuerdo de libre comercio y aquí en el marco del foro APEC”, expresó Keiko Fujimori.

La presidenta subrayó el valor del bloque APEC, el cual agrupa a 21 economías enfocas en promover el libre mercado. Asimismo, indicó que el comercio entre las naciones impulsa el desarrollo económico, fomenta la creación de puestos de trabajo, ayuda a disminuir la pobreza y eleva el bienestar general de la población.

En otro momento del APEC, Keiko Fujimori planteó también fortalecer la cooperación entre Perú y Singapur. Foto: Presidencia

Finlamente, la mandataria abordó la opción de realizar futuras visitas de Estado entre Perú y Tailandia, comentando que cursó una invitación oficial al primer ministro para viajar al país, quien a su vez le extendió una retribución similar. Las fechas para dichos encuentros serían una vez superado el Fenómeno El Niño.