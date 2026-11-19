La presidenta de la República, Keiko Fujimori, suscribió un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Tailandia. Esta iniciativa busca afianzar los lazos económicos bilaterales y abrir nuevas vías para el ingreso de bienes peruanos a la región del sudeste de Asia.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, suscribió un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Tailandia. Esta iniciativa busca afianzar los lazos económicos bilaterales y abrir nuevas vías para el ingreso de bienes peruanos a la región del sudeste de Asia.
La suscripción del documento contó con la asistencia de la presidenta del Perú y del jefe de Gobierno tailandés, Anutin Charnvirakul. El acto tuvo lugar durante la Cumbre de Líderes del Foro APEC 2026, desarrollada en la localidad china de Shenzhen.
Los encargados de firmar el convenio fueron el titular de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Rogers Valencia, junto a la ministra de Comercio tailandesa, Suphajee Suthumpun, como una medida estratégica para afianzar la cooperación económica entre ambas naciones. En el acto diplomático también participaron el canciller Carlos Espá y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.
“Después de 10 años de negociación, finalmente el Perú y Tailandia firman el acuerdo de libre comercio y aquí en el marco del foro APEC”, expresó Keiko Fujimori.
La presidenta subrayó el valor del bloque APEC, el cual agrupa a 21 economías enfocas en promover el libre mercado. Asimismo, indicó que el comercio entre las naciones impulsa el desarrollo económico, fomenta la creación de puestos de trabajo, ayuda a disminuir la pobreza y eleva el bienestar general de la población.
Finlamente, la mandataria abordó la opción de realizar futuras visitas de Estado entre Perú y Tailandia, comentando que cursó una invitación oficial al primer ministro para viajar al país, quien a su vez le extendió una retribución similar. Las fechas para dichos encuentros serían una vez superado el Fenómeno El Niño.
La presidenta Keiko Fujimori pidió a los países de APEC sumar esfuerzos para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño en el Perú. Durante la cumbre de líderes en Shenzhen, China, la mandataria advirtió sobre su magnitud extraordinaria y destacó las medidas económicas adoptadas para reducir su impacto.
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