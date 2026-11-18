ComexPerú participó en un encuentro empresarial de alto nivel en Shenzhen, China, que reunió a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y a altos ejecutivos de empresas estadounidenses, en el marco de las reuniones de APEC.

La cita, organizada por la U.S. APEC Business Coalition, tuvo como objetivo intercambiar perspectivas sobre el entorno de negocios, las oportunidades de inversión y las prioridades económicas del Perú.

Guillermo Ferreyros, vicepresidente de ComexPerú y miembro del Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC Perú), participó en el encuentro. La institución, en su calidad de Secretaría Técnica de ABAC Perú, facilitó las coordinaciones entre la delegación peruana y los organizadores estadounidenses para concretar la realización de este espacio de diálogo.

Participaron del encuentro las principales empresas americanas de los sectores tecnología, servicios financieros, minería, industria y salud. Por parte del Gobierno peruano, también estuvieron presentes los ministros de minería y energía, Guillermo Shinno, y de comercio exterior y turismo, Rogers Valencia.

“Estos encuentros permiten acercar al Perú a empresas con presencia global y mostrar las oportunidades que ofrece nuestro país para nuevas inversiones. Sin embargo, para convertir esas oportunidades en proyectos concretos, necesitamos garantizar estabilidad, reglas claras y condiciones que permitan competir por capitales internacionales. La confianza es fundamental para atraer inversiones que generen empleo y desarrollo”, señaló Guillermo Ferreyros, vicepresidente de ComexPerú y miembro de ABAC Perú

La participación de Ferreyros en Shenzhen forma parte de una agenda más amplia de actividades empresariales desarrolladas en el marco de APEC 2026. Durante la cuarta reunión anual de ABAC, ABAC Perú impulsó dos iniciativas para 2027: una sobre telemedicina para ampliar el acceso a servicios de atención primaria de salud y otra orientada a mejorar el funcionamiento de la APEC Business Travel Card (ABTC), que facilita los viajes de negocios en la región.

Asimismo, Ferreyros participó en el APEC CEO Summit 2026 y en encuentros empresariales organizados por el National Center for APEC (NCAPEC). “La participación de ABAC permite llevar la voz del sector privado a espacios de diálogo con autoridades y representantes empresariales de las principales economías del mundo. Desde ComexPerú seguiremos contribuyendo a esa articulación, promoviendo una agenda que fortalezca nuestra integración económica y genere mayores oportunidades para las empresas peruanas”, añadió Ferreyros.