El Reniec suspendió sus servicios tras incendio de sus servidores. (Foto: Andina)
El Reniec suspendió sus servicios tras incendio de sus servidores. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) exigió el restablecimiento inmediato de los servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tras el incendio de sus servidores que originó la suspensión temporal de atención.

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