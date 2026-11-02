Los equipos técnicos se encuentran trabajando para restablecer la normalidad de los servicios. Foto: Andina
Los equipos técnicos se encuentran trabajando para restablecer la normalidad de los servicios. Foto: Andina
Por Redacción EC

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que suspendió sus servicios de manera temporal debido a una sobrecarga eléctrica en las conexiones, lo que derivó a un incendio en sus servidores que fue controlado, sin embargo, afectó la operatividad de los mismos.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?