A través de un comunicado en sus redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que suspendió sus servicios de manera temporal debido a una sobrecarga eléctrica en las conexiones, lo que derivó a un incendio en sus servidores que fue controlado, sin embargo, afectó la operatividad de los mismos.

La entidad sostuvo que esta medida tiene como objetivo “resguardar la información”, de los millones de usuarios en todo el Perú.

“Los equipos técnicos se encuentran trabajando para restablecer la normalidad de los servicios. Se estima que la recuperación se completará hasta el término del día de hoy”, indicaron.

Finalmente, la Reniec agradeció la comprensión de los usuarios y que, mediante sus canales oficiales, comunicarán de manera oportuna y adecuada la reactivación de la atención.

¿Qué es la Reniec?

El Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) es un organismo autónomo del Estado Peruano encargado de identificar a los ciudadanos; es decir, de emitir el Documento Nacional de Identidad (DNI) y registrar hechos vitales como nacimientos, matrimonios y defunciones.