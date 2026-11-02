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Resumen

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El conversatorio 'Desde la Cúpula' reunió a representantes del sector público, especialistas y gremios para discutir propuestas sobre infraestructura, educación vial y el futuro del transporte en Lima y Callao. (Foto: Hugo Pérez / GEC).
El conversatorio 'Desde la Cúpula' reunió a representantes del sector público, especialistas y gremios para discutir propuestas sobre infraestructura, educación vial y el futuro del transporte en Lima y Callao. (Foto: Hugo Pérez / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

Reducir viajes que actualmente pueden extenderse hasta tres horas a trayectos que no superen los 45 minutos es uno de los objetivos que debería perseguir la transformación del transporte público en Lima y Callao, según sostuvo David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

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