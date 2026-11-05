Los gobiernos regionales y las municipalidades concentran el 42,4% del presupuesto destinado a reducir riesgos y atender emergencias por desastres, equivalente a S/2.056 millones. Estos recursos están bajo responsabilidad de autoridades que culminarán sus gestiones en diciembre, en medio de los desafíos que plantea fenómeno de El Niño para distintas regiones del país.

Al cierre de octubre el programa presupuestal 0068, destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres, contaba con S/4.845 millones, con un avance de ejecución del 50,1%. En el caso de los gobiernos regionales y municipales, la ejecución alcanzó el 61,3%, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analizadas por ComexPerú.

El próximo cambio de autoridades plantea un desafío para regiones expuestas a los efectos de El Niño. Al cierre de octubre, los gobiernos regionales y las municipalidades de Piura habían ejecutado el 54,6% de sus recursos para reducir riesgos y atender emergencias; en Tumbes, el avance fue del 72,1%; y en La Libertad, del 43,7%. En el sur, regiones como Cusco y Arequipa registraron una ejecución del 67,1% y 48,1%, respectivamente, en un escenario de riesgo de sequías. Estos resultados refuerzan la necesidad de asegurar la continuidad de los proyectos y fortalecer la capacidad de gestión de las nuevas autoridades.

“La prevención no puede depender únicamente de la proximidad de una emergencia. Necesitamos que la gestión del riesgo forme parte de la planificación permanente del Estado, con proyectos priorizados, responsabilidades claras y capacidad de ejecución en los tres niveles de gobierno”, señaló Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú.

Tres prioridades para evitar retrasos en 2027

Para asegurar la continuidad de las inversiones, ComexPerú propone identificar las intervenciones más urgentes, especialmente en drenaje, defensas ribereñas, protección de carreteras y mantenimiento de infraestructura expuesta a eventos climáticos.

También plantea reforzar el acompañamiento técnico del MEF y los sectores competentes a los gobiernos regionales y municipales, así como establecer mecanismos de transferencia de información que permitan a las nuevas autoridades conocer el estado de los proyectos y continuar los procesos ya avanzados.

Estas medidas adquieren importancia frente a los recursos adicionales planteados por el Gobierno. El crédito suplementario propuesto por el Ejecutivo para 2026 contempla S/581 millones destinados a la prevención y atención de El Niño, mientras que para 2027 se ha anunciado un paquete de S/18.000 millones, de los cuales S/15.000 millones corresponden a infraestructura y mantenimiento.

“El reto no es solamente disponer de mayores recursos, sino asegurar que cada intervención responda a riesgos identificados y pueda sostenerse en el tiempo. La próxima gestión de las autoridades regionales y municipales debe encontrar una cartera clara de proyectos prioritarios, con información disponible y condiciones para darles continuidad”, concluyó Zacnich.