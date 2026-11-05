Al cierre de octubre, los gobiernos subnacionales administraban S/2.056 millones del presupuesto destinado a reducir riesgos y atender emergencias. (Foto: Lino Chipana/ El Comercio)
Al cierre de octubre, los gobiernos subnacionales administraban S/2.056 millones del presupuesto destinado a reducir riesgos y atender emergencias. (Foto: Lino Chipana/ El Comercio)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

Los gobiernos regionales y las municipalidades concentran el 42,4% del presupuesto destinado a reducir riesgos y atender emergencias por desastres, equivalente a S/2.056 millones. Estos recursos están bajo responsabilidad de autoridades que culminarán sus gestiones en diciembre, en medio de los desafíos que plantea fenómeno de El Niño para distintas regiones del país.

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