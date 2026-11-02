El Reniec informó que logró restablecer sus servicios tras reportar el incendio de sus servidores. (Foto: Difusión)
El Reniec informó que logró restablecer sus servicios tras reportar el incendio de sus servidores. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó a sus usuarios y a la ciudadanía en general que todos sus servicios ya se encuentran restablecidos y operan con normalidad tras un incendio de sus servidores.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?