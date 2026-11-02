El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó a sus usuarios y a la ciudadanía en general que todos sus servicios ya se encuentran restablecidos y operan con normalidad tras un incendio de sus servidores.

“Los equipos técnicos terminaron las labores necesarias para recuperar la operatividad de los sistemas y garantizar la continuidad de los servicios de identificación y registro civil que la institución ofrece a la ciudadanía”, señaló en un comunicado.

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“Reniec agradece la comprensión de los ciudadanos y mantiene su compromiso de atender las necesidades y demandas de la población”, agregó.

⚠️ #Comunicado | Nuestros servicios ya están restablecidos y operan con normalidad a nivel nacional. https://t.co/n5lvuuoDSW — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 2, 2026

Como se recuerda, horas antes la institución suspendió sus servicios de manera temporal debido a una sobrecarga eléctrica en las conexiones, lo que derivó a un incendio en sus servidores que fue controlado, sin embargo, afectó la operatividad de los mismos.

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La entidad sostuvo que esta medida tiene como objetivo “resguardar la información”, de los millones de usuarios en todo el Perú.

Este hecho había originado que la Superintendencia Nacional de Migraciones suspendiera temporalmente la emisión de nuevos pasaportes y activara un procedimiento manual para el control migratorio este lunes 2 de noviembre de 2026.

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La medida respondió a una falla en la conexión con los sistemas del Reniec. Las verificaciones de seguridad en los puntos de control continúan con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y bajo los protocolos establecidos.

Por su parte, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) exigió el restablecimiento inmediato de los servicios del Reniec, priorizando las plataformas críticas para la atención ciudadana y el funcionamiento de las entidades públicas y privadas.

También solicitó una explicación “pública, técnica y transparente” sobre las causas del incidente, sus consecuencias y las razones por las cuales los mecanismos de contingencia existentes no habrían permitido evitar la interrupción generalizada de los servicios.

¿Qué es el Reniec?

El Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) es un organismo autónomo del Estado Peruano encargado de identificar a los ciudadanos; es decir, de emitir el Documento Nacional de Identidad (DNI) y registrar hechos vitales como nacimientos, matrimonios y defunciones.