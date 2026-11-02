Migraciones anuncia suspensión temporal de emisión de pasaportes en todas sus sedes. (Foto: Migraciones)
Migraciones anuncia suspensión temporal de emisión de pasaportes en todas sus sedes. (Foto: Migraciones)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Migraciones suspendió temporalmente la emisión de nuevos pasaportes y activó un procedimiento manual para el control migratorio este lunes 2 de noviembre de 2026.

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