La Superintendencia Nacional de Migraciones suspendió temporalmente la emisión de nuevos pasaportes y activó un procedimiento manual para el control migratorio este lunes 2 de noviembre de 2026.
La Superintendencia Nacional de Migraciones suspendió temporalmente la emisión de nuevos pasaportes y activó un procedimiento manual para el control migratorio este lunes 2 de noviembre de 2026.
La medida responde a una falla en la conexión con los sistemas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que también mantiene interrumpidos sus servicios a nivel nacional.
Control de pasajeros de forma manual
Mediante un comunicado, la entidad señaló que las verificaciones de seguridad en los puntos de control continúan con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y bajo los protocolos establecidos.
En paralelo, algunas plataformas y modalidades de pago quedaron temporalmente inhabilitadas, mientras se espera que Reniec restablezca la conexión para recuperar la atención habitual.
La institución precisa que la conexión entre ambas plataformas se encuentra interrumpida, por lo que pide la comprensión del público y confirmará el restablecimiento del servicio en cuanto el sistema vuelva a la normalidad.
Superintendencia Nacional de Migraciones
Es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior responsable del control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros, la emisión de documentos de viaje a ciudadanos nacionales y extranjeros, y el otorgamiento de la nacionalidad peruana. Contribuyendo a la seguridad y el desarrollo del país.
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