La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recordó que las personas que tienen prohibido ingresar al Perú y retornan ilegalmente al territorio nacional pueden recibir una condena de hasta siete años de pena privativa de la libertad.

A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad señaló que el país mantiene medidas para hacer respetar sus fronteras y las disposiciones migratorias. Además, precisó que la sanción puede ser más severa cuando se presentan circunstancias agravantes, como el uso de documentos falsos para evadir los controles de ingreso.

“¡Reingresar ilegalmente al Perú puede costar hasta 7 años de cárcel! Quienes regresen al país pese a tener prohibido el ingreso o utilicen documentos falsos para evadir el control migratorio enfrentarán penas más severas”, indicó la PCM.

#PCMInforma | ¡Reingresar ilegalmente al Perú puede costar hasta 7 años de cárcel! Quienes regresen al país pese a tener prohibido el ingreso o utilicen documentos falsos para evadir el control migratorio enfrentarán penas más severas. ¡El Perú hace respetar sus fronteras y sus normas! #PerúResponde — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 17, 2026

¿Qué establece la ley sobre el reingreso ilegal al Perú?

El delito de reingreso clandestino o ilegal fue incorporado al Código Penal mediante el Decreto Legislativo 1573, publicado el 5 de octubre de 2023. Esta disposición incorporó el artículo 303-C, que establece sanciones para quienes retornan al territorio nacional de manera ilegal o evaden los controles migratorios.

PCM recuerda las sanciones por ingresar ilegalmente al Perú: estos son los años de cárcel. Foto: Andina

Sin embargo, la legislación fue modificada recientemente mediante el Decreto Legislativo 1744, publicado el 8 de noviembre de 2026. La actualización elevó las penas y estableció tres escenarios:

De dos a cinco años de prisión: para quienes, teniendo una sentencia condenatoria firme o una sanción administrativa firme, reingresen ilegalmente al territorio nacional o evadan el control migratorio.

para quienes, teniendo una sentencia condenatoria firme o una sanción administrativa firme, reingresen ilegalmente al territorio nacional o evadan el control migratorio. De tres a seis años de prisión: para extranjeros que reingresen pese a tener un impedimento o prohibición de ingreso.

para extranjeros que reingresen pese a tener un impedimento o prohibición de ingreso. De cuatro a siete años de prisión: para quienes utilicen documentos de identidad o de viaje falsos, o proporcionen información falsa para obtener autorización de ingreso o salida del país.

De esta manera, la PCM busca recordar las consecuencias penales que contempla la legislación peruana frente al incumplimiento de las disposiciones migratorias.

VIDEO RECOMENDADO