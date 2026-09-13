La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió 2,807 órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros en lo que va del 2026, como resultado de las acciones de control migratorio realizadas a nivel nacional.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, informó a la Agencia Andina que durante este periodo se llevaron a cabo 5,461 operativos de fiscalización migratoria, en los que fueron intervenidos 83,422 ciudadanos extranjeros.

Los operativos se realizan en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras instituciones competentes, con el objetivo de identificar a personas extranjeras que se encuentren en situación migratoria irregular.

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Como parte del fortalecimiento de los controles, esta semana empezó a funcionar la Unidad Funcional de Análisis, Monitoreo y Seguridad Migratoria, integrada por personal con experiencia en investigación criminal.

La unidad tiene entre sus funciones observar, recopilar y analizar información sobre tendencias, patrones y comportamientos relacionados con el ingreso y salida de personas del territorio peruano.

Según Yunis Herrera, las primeras acciones se concentran en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aunque está previsto que sus labores se amplíen progresivamente a otras zonas del país.

Además de los controles migratorios, Migraciones reportó avances en la formalización de ciudadanos extranjeros. En lo que va del año, la institución entregó 89,153 carnés de extranjería a nivel nacional.

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Asimismo, 507 ciudadanos extranjeros obtuvieron la nacionalidad peruana durante el 2026, luego de cumplir con los requisitos establecidos por la legislación nacional.

En cuanto a documentos de viaje, Migraciones informó que emitió 581,753 pasaportes electrónicos a nivel nacional durante el mismo periodo.

La institución también cuenta con 19 puertas electrónicas (eGates) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, destinadas a agilizar el control migratorio de ciudadanos peruanos mayores de edad que cumplen las condiciones para utilizar este sistema.