Durante este periodo se llevaron a cabo 5,461 operativos de fiscalización migratoria. (Foto: gob.pe)
Durante este periodo se llevaron a cabo 5,461 operativos de fiscalización migratoria. (Foto: gob.pe)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió 2,807 órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros en lo que va del 2026, como resultado de las acciones de control migratorio realizadas a nivel nacional.

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