Más de 500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos durante un operativo de control de identidad y verificación migratoria realizado en la zona norte de Lima. La intervención estuvo dirigida a ciudadanos de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana.

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El operativo fue ejecutado de manera conjunta por la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior y la Superintendencia Nacional de Migraciones. El despliegue comprendió un radio de acción desde el distrito del Rímac hasta Ancón.

PNP y Migraciones intervienen a más de 500 extranjeros entre el Rímac y Ancón. (Foto: Migraciones)

El general PNP Jorge Castillo, jefe de la Región Policial Lima, informó que participaron 150 efectivos policiales, además de vehículos y motocicletas. Según indicó, alrededor de 200 de las personas intervenidas serían sometidas a investigaciones.

Por su parte, el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis, señaló que durante el primer filtro de identidad se verificó la situación migratoria de los intervenidos. Precisó que 218 extranjeros se encontraban, hasta ese momento, en situación irregular.

Las personas cuya situación migratoria se encontraba en regla fueron autorizadas a retirarse, mientras que los extranjeros en condición irregular fueron trasladados a la División de Extranjería de Migraciones para continuar con las investigaciones.

El procedimiento contempla un plazo inicial de 12 horas para verificar si los intervenidos registran antecedentes policiales o requisitorias. Culminada esta etapa, permanecerán bajo custodia de Migraciones.

📰 #NotaDePrensa | ¡Contribuyendo con la seguridad nacional y el orden interno! #MigracionesPerú 🇵🇪 y la @PoliciaPeru intervinieron a más de 500 extranjeros en un operativo de verificación y fiscalización migratoria realizado en el norte de Lima.



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La entidad contará con otras 12 horas para determinar las sanciones administrativas que correspondan, entre ellas una eventual expulsión del país, de acuerdo con el procedimiento establecido.

Las autoridades anunciaron que los operativos de fiscalización migratoria continuarán realizándose de manera sostenida durante los próximos meses.