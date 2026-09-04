218 extranjeros en situación irregular fueron derivados a Extranjería. (Foto: Migraciones)
218 extranjeros en situación irregular fueron derivados a Extranjería. (Foto: Migraciones)
Por Redacción EC

Más de 500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos durante un operativo de control de identidad y verificación migratoria realizado en la zona norte de Lima. La intervención estuvo dirigida a ciudadanos de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana.

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