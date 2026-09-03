El Poder Ejecutivo designó a nuevo jefe del INPE. (Foto archivo: INPE)
El Poder Ejecutivo designó a nuevo jefe del INPE. (Foto archivo: INPE)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo designó este jueves 3 de setiembre a Abraham Lescano Salazar como nuevo jefe del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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