El Poder Ejecutivo designó este jueves 3 de setiembre a Abraham Lescano Salazar como nuevo jefe del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Mediante la Resolución Suprema Nº 179-2026-JUS, publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se oficializó el nombramiento de Lescano Salazar.

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En la parte considerativa de la norma se refiere que se dispuso la prórroga de la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario y se establecieron medidas de intervención reforzada para enfrentar la grave situación que afecta su seguridad, funcionamiento, infraestructura, capacidad de albergue, prestación de servicios y cumplimiento de los fines de la ejecución penal.

Menciona que el decreto legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) dispone esta absorba tanto al INPE como al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres).

Recuerda que el Gobierno dispuso prorrogar la declaratoria de emergencia del sistema nacional penitenciario, por lo que corresponde disponer acciones que garanticen la continuidad de las capacidades operativas del mismo.

“En el marco de ello, resulta de necesidad ejecutar acciones para la continuidad del puesto de Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario”, subraya.

Cabe indicar que la resolución suprema lleva la firma de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

En el mismo boletín se publicó otra norma en la cual se aceptó la renuncia de Raúl Timoteo Inga Garay como titular del INPE, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación.