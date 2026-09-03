Los usuarios del Metro de Lima reciben ofertas de estos criminales de tarjeteros en estaciones. (Foto: Andina)
Los usuarios del Metro de Lima reciben ofertas de estos criminales de tarjeteros en estaciones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los grupos de mafias organizadas de tarjeteros siguen burlando la seguridad y continúan con la comercialización ilegal de pasajes en diversas estaciones del Metro de Lima, lucrando a través de la reventa de saldos mediante el uso de tarjetas adulteradas en los ingresos de los terminales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.