La construcción del Metro de Lima y Callao alcanzó un nuevo hito con el cruce de la tuneladora “Micaela” bajo el cauce del río Rímac. La máquina realiza la excavación del túnel del ramal de la Línea 4 y avanza a unos 16 metros diarios entre las estaciones Quilca y Morales Duárez, en el Callao, sin afectar la superficie.

A través de sus redes sociales, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que este paso constituye uno de los tramos de mayor complejidad técnica del proyecto. De acuerdo con la concesionaria, hasta el momento se han excavado 570 metros de túnel, de los cuales, 75 metros aproximadamente, corresponden a lo excavado bajo el cauce del río Rímac.

Como parte de las obras de ingeniería, en el tramo entre las estaciones Quilca y Morales Duárez ya se han instalado dentro del túnel 330 anillos estructurales, conformados por 2,310 dovelas de concreto. Esto permite garantizar la estabilidad y seguridad de la infraestructura.

Según Ositrán, si el ritmo de trabajo se mantiene, se espera que la tuneladora cruce el río Rímac en aproximadamente 3 días. Posteriormente, “Micaela” continuará con su recorrido hasta la estación Morales Duárez, a donde se estima que llegue hacia la quincena de agosto del presente año.

“Continuamos supervisando el avance de las obras conforme a las condiciones técnicas establecidas en el contrato de concesión”, añadió Ositrán.

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La Línea 2 y el ramal de la Línea 4 conforman el primer metro totalmente subterráneo del Perú. En conjunto, ambas infraestructuras sumarán 35 kilómetros de extensión y 35 estaciones, conectando el distrito de Ate con el Callao y el entorno del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Tuneladora “Micaela” cruza el río Rímac como nuevo avance de la Línea 4. (Foto: Andina)

Una vez concluido el proyecto, el tiempo de viaje entre Ate y el Callao se reducirá a aproximadamente 45 minutos, frente a las más de dos horas que actualmente puede demandar el recorrido en transporte convencional.

Cabe resaltar que la tuneladora, bautizada como “Micaela” en homenaje a la heroína peruana Micaela Bastidas, continúa desempeñando un papel clave en una de las obras de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en el país.