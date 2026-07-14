Tuneladora “Micaela” cruza el río Rímac como nuevo avance de la Línea 4. (Foto: Andina)
Tuneladora “Micaela” cruza el río Rímac como nuevo avance de la Línea 4. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La construcción del Metro de Lima y Callao alcanzó un nuevo hito con el cruce de la tuneladora “Micaela” bajo el cauce del río Rímac. La máquina realiza la excavación del túnel del ramal de la Línea 4 y avanza a unos 16 metros diarios entre las estaciones Quilca y Morales Duárez, en el Callao, sin afectar la superficie.

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