Sunarp cuenta con nuevo jefe nombrado por el Ministerio de Justicia. (Foto: Andina)
Sunarp cuenta con nuevo jefe nombrado por el Ministerio de Justicia. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo oficializó este viernes el nombramiento de Never Miranda Aburto como el nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) mediante la Resolución Suprema N° 141-2026-JUS, publicada en el boletín de Normas Legales.

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