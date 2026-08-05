Sunarp ha emitido más de 70 mil partidas registrales a través del servicio "Copia Literal al toque".
Sunarp ha emitido más de 70 mil partidas registrales a través del servicio "Copia Literal al toque".
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) informó que, a la fecha, se han atendido, en todo el país, un total de 70,126 solicitudes de partidas registrales, emitidas mediante el servicio denominado “Copia Literal al Toque”, el mismo que entró en funcionamiento en octubre del año pasado.

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