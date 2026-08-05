La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) informó que, a la fecha, se han atendido, en todo el país, un total de 70,126 solicitudes de partidas registrales, emitidas mediante el servicio denominado “Copia Literal al Toque”, el mismo que entró en funcionamiento en octubre del año pasado.

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El servicio automatizado “Copia Literal, al Toque” permite obtener, en cuestión de segundos, un certificado literal de partida registral con plena validez legal y firma digital de la Sunarp, sin necesidad de la creación de usuario y contraseña, a diferencia del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL).

Gracias a esta herramienta, los ciudadanos pueden acceder de manera rápida e inmediata a información registral actualizada, lo que facilita la realización de operaciones inmobiliarias, crediticias y comerciales con mayor seguridad y eficiencia. Asimismo, contribuye a optimizar los tiempos de atención, reducir costos, fortaleciendo la transformación digital y mejorando la experiencia de los usuarios.

Las 70,126 solicitudes de partidas registrales, emitidas mediante el empleo del servicio “Copia Literal al Toque”, se disgregan así: certificado literal automatizado de partidas de Predios (29 587 partidas); certificado literal automatizado de partidas de Personas Jurídicas (19 653); certificado literal automatizado de partidas de Predios SARP (12 834); certificado literal automatizado de partidas de Personas Naturales (5 080); y certificado literal automatizado de partidas de Propiedad Vehicular (2 972).

Este servicio tiene las siguientes características:

a) Se encuentra disponible en la sede digital institucional de la Sunarp y permite la obtención de certificados literales -totales o parciales- de cualquier partida registral, incluyendo aquellas originadas en tomos o fichas, los cuales son firmados digitalmente mediante agente automatizado por la Sunarp.

b) El servicio abarca partidas de los siguientes registros: Registro de Personas Jurídicas, Registro de Personas Naturales, Registro de Predios (sistemas SIR y SARP) y Registro de Propiedad Vehicular, con un límite máximo de hasta 300 páginas por certificado. Se encuentran excluidas las partidas registrales del Registro de Testamentos, mientras no se extienda el asiento de ampliación de testamento.

c) El servicio se encuentra vinculado al servicio de Alerta Registral.

d) Luego de efectuarse el pago correspondiente, se genera automáticamente la solicitud y se emite el recibo y el certificado literal, los cuales pueden ser descargados a través de un visor en línea; con la opción de remitir el enlace de descarga al correo electrónico consignado por el usuario.

e) El certificado también puede ser consultado y descargado a través de la plataforma “Síguelo Plus”, y su autenticidad se verifica mediante el sistema de validación disponible en la sede digital institucional de la Sunarp.