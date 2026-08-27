Unas 29 familias de centros poblados y asociaciones de vivienda ubicadas en el distrito de Santa Rosa de Quives, en la provincia limeña de Canta, cuentan desde ahora con mayor seguridad sobre sus viviendas y terrenos, luego de recibir sus títulos de propiedad formalmente inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

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Los beneficiarios pertenecen a la Asociación de Vivienda Villa San Marcos y a los centros poblados Huanchipuquio y Olivar. La formalización de sus predios fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives y Sunarp, a través de la Zona Registral N.° IX, que permitió avanzar en el saneamiento de los terrenos y superar las observaciones técnicas y registrales que se presentaron durante el proceso.

Tener una propiedad inscrita en los Registros Públicos significa que el derecho de propiedad queda reconocido y protegido legalmente. Además, facilita a las familias la posibilidad de acceder a créditos, programas de vivienda y otras oportunidades económicas, al contar con un documento que respalda formalmente la titularidad de sus predios.

Con esta entrega, 29 familias dejan atrás la incertidumbre que genera la informalidad y cuentan ahora con el respaldo que brinda la inscripción registral. Esto representa un paso que contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y el desarrollo de la población de Santa Rosa de Quives.

Como se sabe, la principal actividad económica en Santa Rosa de Quives es la combinación de la agricultura y el turismo. Al ubicarse en el valle del río Chillón, cuenta con condiciones geográficas ideales para ambas actividades.

La entrega de los títulos se realizó en una ceremonia que contó con la participación del jefe de la Zona Registral N° IX, José Antonio Pérez Soto, y el alcalde de Santa Rosa de Quives, Luis Fernando Agurto Cárdenas, además de autoridades y funcionarios de las instituciones participantes.