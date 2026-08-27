La entrega de los títulos se realizó en una ceremonia que contó con la participación del jefe de la Zona Registral N° IX, José Antonio Pérez Soto, y el alcalde de Santa Rosa de Quives, Luis Fernando Agurto Cárdenas, además de autoridades y funcionarios de las instituciones participantes. (Foto: Sunarp)
La entrega de los títulos se realizó en una ceremonia que contó con la participación del jefe de la Zona Registral N° IX, José Antonio Pérez Soto, y el alcalde de Santa Rosa de Quives, Luis Fernando Agurto Cárdenas, además de autoridades y funcionarios de las instituciones participantes. (Foto: Sunarp)
Por Redacción EC

Unas 29 familias de centros poblados y asociaciones de vivienda ubicadas en el distrito de Santa Rosa de Quives, en la provincia limeña de Canta, cuentan desde ahora con mayor seguridad sobre sus viviendas y terrenos, luego de recibir sus títulos de propiedad formalmente inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

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