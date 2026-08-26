Por Redacción EC

Para extender los servicios registrales en beneficio de la ciudadanía, la Sunarp inauguró el servicio de Agente Sunarp en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, provincia de Ica. El servicio Agente Sunarp permite el acceso a la publicidad formal simple y certificada a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), que se tramita en las municipalidades, gobiernos regionales, colegios profesionales y los notarios públicos de todo el país.

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