Para extender los servicios registrales en beneficio de la ciudadanía, la Sunarp inauguró el servicio de Agente Sunarp en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, provincia de Ica. El servicio Agente Sunarp permite el acceso a la publicidad formal simple y certificada a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), que se tramita en las municipalidades, gobiernos regionales, colegios profesionales y los notarios públicos de todo el país.

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“Este agente nos permite integrarnos a la población, evitando el costo de un pasaje para ir a nuestras oficinas y la pérdida de tiempo entre ir y venir. Esperemos que este servicio sea del agrado de la población”, expresó el titular de la Sunarp, Armando Miguel Subauste Bracesco.

Por su parte, el representante de Municipalidad de San Juan Bautista señaló que “el servicio es importante porque permite llegar a la población que se dedica mayormente a la agricultura y que no tiene mucho tiempo. Ahora, con el Agente Sunarp, estamos acercando los servicios de Sunarp a ellos”.

Este servicio se brindará en el local de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, ubicado en la calle Alfonso Ugarte, a partir del viernes 28 de agosto gracias al trabajo articulado entre Sunarp y el municipio local.

De esta manera se beneficiará a 14,938 ciudadanos del distrito de San Juan Bautista, quienes en adelante contarán con una alternativa sin necesidad de desplazarse hasta la oficina registral de Ica, lo que representa un importante ahorro de tiempo y dinero para las familias y usuarios que requieren realizar consultas o solicitar información registral.

Con la puesta en funcionamiento del módulo de San Juan Bautista, la región Ica cuenta con 41 Agentes Sunarp: 30 ubicados en municipalidades, 9 en notarías y 2 en colegios profesionales, consolidando el objetivo institucional de atención descentralizada en beneficio de la población.

El Agente Sunarp es un servicio que constituye un modelo de prestación del servicio registral. El servicio Agente Sunarp constituye un modelo de prestación del servicio de publicidad registral simple y certificada, solicitado a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), con el fin de mejorar la accesibilidad y oportunidad en la atención al ciudadano.

Cabe recordar que el SPRL permite el acceso a la base de datos de los distintos registros, al repositorio centralizado de imágenes de partidas registrales y a los títulos archivados en formato digital, brindando información registral disponible de manera segura y eficiente.

Servicios que brinda el Agente Sunarp

· Certificado literal de partida (copia literal).

· Boleta informativa vehicular.

· Publicidad certificada: vigencia de poderes, Certificado Registral Inmobiliario (CRI), certificados negativos y positivos de los distintos registros.

· Base Gráfica Registral (BGR).

· Búsqueda de índice.

· Visualización e impresión de partidas registrales.

· Consulta en los índices nacionales de Personas Jurídicas, Sucesión Intestada, Testamento y Registro Personal.

· Copia informativa de título archivado.

· Seguimiento de solicitudes de publicidad registral y títulos pendientes de pago.

· Orientación y asesoramiento registral.

La puesta en funcionamiento de este servicio es posible gracias a la suscripción del “Convenio de Adhesión de Colaboración Interinstitucional para la implementación y funcionamiento de un Agente Sunarp”, mediante el cual ambas instituciones establecen compromisos para garantizar una atención adecuada, eficiente y cercana a los ciudadanos.