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Resumen

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El jueves 27 de agosto empezó la construcción del puente peatonal Esteban Camere, en Surco. (Foto: Mario Zapata/El Comercio)
El jueves 27 de agosto empezó la construcción del puente peatonal Esteban Camere, en Surco. (Foto: Mario Zapata/El Comercio)
Por Carlos Gonzales

El cierre parcial de un tramo de la Vía Expresa Sur se inició el jueves para dar paso a la construcción de cuatro puentes peatonales definitivos a lo largo de dicho corredor vial. La Municipalidad de Lima, a través de Emape, implementó un plan de desvío vehicular en el sector correspondiente a Surco.

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