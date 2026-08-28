El cierre parcial de un tramo de la Vía Expresa Sur se inició el jueves para dar paso a la construcción de cuatro puentes peatonales definitivos a lo largo de dicho corredor vial. La Municipalidad de Lima, a través de Emape, implementó un plan de desvío vehicular en el sector correspondiente a Surco.

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El Comercio constató que los trabajos se realizan en las vías auxiliares de ambos sentidos de la Vía Expresa Sur, pero solo en los alrededores del puente conocido como Esteban Camere, en la zona de San Roque. En el lugar había inspectores para advertir a los conductores sobre las rutas alternas.

Solo a las personas que tienen sus casas en la zona restringida se les permitía el ingreso con sus vehículos, así como a los motociclistas y ciclistas. Emape restringió el paso, en dirección de sur a norte, entre los jirones El Sol, a la altura del parque Julio C. Tello, y Juan Soto Bermeo. En el sentido de norte a sur, la restricción fue desde el pasaje Tunsho hasta la calle Los Reformistas.

Los obreros no solo trabajan en la instalación de pilotes para el futuro puente peatonal Esteban Camere, sino también en la implementación de nuevas veredas.

Maquinaria recogió parte del material removido durante las obras de construcción del puente Esteban Camere. El jueves 27 de agosto empezó la construcción del puente peatonal Esteban Camere, en Surco. (Foto: Mario Zapata/El Comercio)

En las primeras horas del cierre de calles se pudo ver que algunos conductores no estaban enterados de la restricción, por lo que tuvieron que desviarse, en el sentido de sur a norte, por el jirón El Sol, calle Arges, calle Marte, avenida Antares, calle General Armando Zamudio y, finalmente, retomar el rumbo a la auxiliar de la Vía Expresa Sur a través del Jr. Juan Soto Bermeo.

Reacción de los vecinos

Un vecino que tiene su restaurante en el jirón El Sol se mostró sorprendido, pues indicó que solo se había informado del cierre de la auxiliar de la Vía Expresa Sur, pero no, según su versión, del rompimiento y renovación de veredas. Contó a El Comercio que esa situación lo perjudica porque dificulta la llegada de los comensales y los trabajos generan polvo que ingresa a su local.

Una mujer que reside en la zona de San Roque señaló a este Diario que debe llevar a su hijo al colegio, por lo que actualmente que tiene que desviar su rumbo, pero afirmó que no existe una señalización adecuada que detalle sobre las rutas a tomar. No obstante, destacó que sí se facilita el ingreso de los vehículos de los propietarios.

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Una pareja de esposos indicó que en la zona de San Roque el tránsito de personas es fluido, pero advirtió que cuadras más arriba hacia el norte, a la altura del puente Doña Elsa, la llegada de personas se intensifica debido a que a ambos lados de la Vía Expresa Sur hay dos colegios, lo que implica la entrada y salida de centenares de escolares en horas de la mañana y tarde. Recordó que las entidades educativas han tenido que contratar personal privado para que se aboque a detener a los vehículos para permitir el paso de los alumnos y así evitar atropellos.

Un factor que ha contribuido a que en la zona de San Roque no se haya presentado mayores contratiempos por el cierre de calles es porque en la auxiliar de la Vía Expresa Sur no transitan unidades de transporte público, pues solo está permitido el paso de vehículos particulares, recordó un comerciante de la calle Alfredo Icaza. Aseguró que las personas que trabajan por el lugar abordan el transporte público en la avenida Próceres, la Av. Surco o la estación Jorge Chávez de la Línea 1 del Metro de Lima.

Las obras contemplan la remoción de veredas de la pista auxiliar de la Vía Expresa Sur. (Foto: Mario Zapata/El Comercio)

Las obras en la Vía Expresa Sur y el desarrollo de la misa del papa Léon XIV en la base Las Palmas

Un punto que deberán tomar en cuenta las autoridades ante la llegada del papa León XIV son las obras en la Vía Expresa Sur, ya que la base aérea Las Palmas, donde se desarrollará la misa multitudinaria de sumo pontífice, está cerca de la zona de construcción del puente Esteban Camere.

Emape había informado que toda la obra tendría un plazo de ejecución de 180 días, es decir, 6 meses, pero la presentación del Papa en el recinto militar, a falta de confirmación oficial, está programada para el 16 de noviembre, por lo que queda un poco más de dos meses y medio. Ante ese escenario, la entidad de la MML precisó que coordinarán con las autoridades para garantizar que el evento se desarrolle con un tránsito ordenado y con medidas de seguridad.

“Se realizarán las coordinaciones con las entidades competentes y se tomarán las medidas necesarias para la misa que se realizaría en la Base Aérea Las Palmas. Es un evento que va a congregar a una gran cantidad de personas y, por supuesto, tenemos que anticiparnos para ordenar el tránsito, garantizar la seguridad y reducir al máximo el impacto en la circulación. Cuando el plan esté definido, comunicaremos oportunamente los desvíos y rutas alternas a la ciudadanía”, indicó Emape a El Comercio.

Las obras en el puente Esteban Camere implican el despliegue de inspectores en algunos puntos de la zona. (Foto: Mario Zapata/El Comercio)

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Por su parte, el ingeniero Erick Mauricio, jefe de la Oficina de Coordinación de Obras de Emape, indicó a este Diario que las obras de los puentes peatonales definitivos en la Vía Expresa Sur se efectúan de manera progresiva, ya que luego de la implementación del puente Esteban Camere, los trabajos seguirán en los puentes Doña Elsa, Vicus y García García. En todos los casos, los trabajos se ejecutan en las vías auxiliares y los cierres son solo en ciertos tramos para no afectar la circulación vehicular.

Respecto a las quejas de los vecinos, el funcionario precisó que la renovación de las veredas forma parte de la realización de un proyecto integral en la zona a fin de facilitar el desplazamiento de los transeúntes. Aseguró que sí se efectuó una campaña informativa de la obra a través de redes sociales, entrega de volantes entre los vecinos, colocación de anuncios en los postes de la zona y envío de oficios a la Municipalidad de Surco, colegios, empresas, entre otros. La difusión se acentuó en la última semana.

Erick Mauricio, funcionario de Emape.

Para garantizar un adecuado plan de desvío vehicular, señaló que se han desplegado en los alrededores del puente Esteban Camere unos 50 inspectores para restringir el paso de los vehículos, facilitar el desplazamiento de las personas y evitar eventuales accidentes con los camiones.

El vocero de Emape explicó que la construcción de los puentes peatonales es ejecutada por el consorcio Puentes del Sur, la misma empresa que se encargó de la implementación de las estructuras provisionales.