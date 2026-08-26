Sujeto se hizo pasar por el tío del escolar para ingresar al colegio y luego llevárselo a su departamento. Foto: captura de video
Sujeto se hizo pasar por el tío del escolar para ingresar al colegio y luego llevárselo a su departamento. Foto: captura de video
Por Redacción EC

El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra César Manuel Prado Hurtado (49), investigado por el presunto delito de secuestro en agravio de un menor de 12 años, quien fue retirado de su colegio en Breña luego de que el imputado se hiciera pasar por un familiar.

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