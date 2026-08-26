El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra César Manuel Prado Hurtado (49), investigado por el presunto delito de secuestro en agravio de un menor de 12 años, quien fue retirado de su colegio en Breña luego de que el imputado se hiciera pasar por un familiar.

La medida fue obtenida por la Sétima Fiscalía Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Cuarto Despacho), que continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que el menor fue sacado del colegio Mariano Melgar.

Niño logró huir del departamento del sujeto y pedir ayuda a una vecina. Foto: Ministerio Público

Se hizo pasar por familiar del menor

El hecho ocurrió el pasado 18 de agosto, cuando Prado Hurtado ingresó al plantel y registró sus datos como visitante. Según las indagaciones de la fiscal provincial María Aguilar Vela, iniciadas el 19 de agosto tras la denuncia formal, el investigado se habría presentado ante el personal de la institución educativa como familiar del estudiante.

El hombre habría señalado que debía llevar al menor a una cita médica. Posteriormente, el personal del colegio comunicó al estudiante que un supuesto familiar había acudido para recogerlo, por lo que el menor salió del plantel sin que, según la denuncia, se verificara de manera efectiva la identidad del adulto ni su vínculo con la familia.

La madre del menor sostuvo que nadie se comunicó directamente con ella para confirmar que había autorizado al hombre a recoger a su hijo. Tampoco, de acuerdo con su denuncia, se habría cotejado la identidad del adulto con un documento oficial antes de permitir la salida del estudiante.

🚨 #LoÚltimo | Sétima Fiscalía Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Cuarto Despacho) logró que se dicte siete meses de prisión preventiva contra César Prado (49), investigado por el delito de secuestro en agravio de un menor de 12 años de edad, ocurrido en un colegio… pic.twitter.com/pwYcMh22PV — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 26, 2026

Después de abandonar el colegio, el menor fue llevado hasta un departamento ubicado a pocos metros de la institución educativa. Una vez dentro del inmueble, el niño habría comenzado a sentir temor.

Según la información proporcionada sobre el caso, el menor aprovechó un momento en que Prado Hurtado ingresó a la cocina para salir del departamento. Posteriormente, recibió ayuda de una vecina y consiguió regresar al colegio.

La madre cuestionó además que la institución educativa no le comunicara inmediatamente lo ocurrido. Según su testimonio, tomó conocimiento del hecho recién durante la noche, cuando su hijo le relató lo sucedido.

UGEL cuestiona actuación del colegio

Tras conocerse el caso, el director de la UGEL de Breña calificó como un “error grave” la actuación del personal del colegio.

El funcionario recordó que los protocolos establecen medidas para proteger a los estudiantes, brindarles apoyo psicológico y comunicar inmediatamente lo ocurrido a sus familiares y a la Policía.

Asimismo, anunció que se instruirá a los directores de la jurisdicción para reforzar los controles de ingreso y salida de los alumnos, de modo que estos únicamente puedan retirarse con familiares directos debidamente identificados.

El representante de la UGEL también cuestionó que la dirección del colegio no informara oportunamente a la familia y señaló que el menor recién fue llevado a la comisaría al día siguiente, acompañado por su abuelo.

Mientras tanto, la investigación fiscal continuará para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades que correspondan.