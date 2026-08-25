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Resumen

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Luis de la Matta, hijo del actual alcalde, es una de las principales cartas municipales para el histórico distrito limeño.
Luis de la Matta, hijo del actual alcalde, es una de las principales cartas municipales para el histórico distrito limeño.
Por Martin Hidalgo

Breña es uno de los distritos más pequeños territorialmente, pero está ubicado en una zona absolutamente estratégica de Lima, muy cerca del Centro Histórico donde los vecinos demandan que se continúen las gestiones para reforzar en seguridad, limpieza y reparación de pistas y veredas.