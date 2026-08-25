Breña es uno de los distritos más pequeños territorialmente, pero está ubicado en una zona absolutamente estratégica de Lima, muy cerca del Centro Histórico donde los vecinos demandan que se continúen las gestiones para reforzar en seguridad, limpieza y reparación de pistas y veredas.

Pese a lo pequeño del distrito, suman 15 las candidaturas presentadas para la campaña del 4 de octubre. Una de las principales es Luis Rolando de la Mata de Podemos, hijo del actual alcalde Luis Felipe de la Mata. El actual burgomaestre también postula en la lista, como candidato a teniente alcalde. En enero de 2025, El Comercio realizó una audiencia vecinal en Breña, donde el actual burgomaestre explicó que la municipalidad arrastra millonarias deudas generadas por gestiones anteriores. Desde el año 1993, las obligaciones de pago superan los 190 millones de soles.

(Foto: Andina)

Entre las postulaciones también figura José Li Bravo (Acción Popular). El Comercio reveló que, en su gestión 2018-2022, se adquirieron 30 bicicletas para el patrullaje de serenazgo a más del cuádruple de su precio real, algo que luego fue confirmado por la misma Contraloría. Mientras que Renovación Popular postula a Isabel Rodriguez, quien ha venido trabajando en gestiones ediles vinculadas a su partidos. Rodríguez estuvo casada con el exalcalde Angel Wu.

-Demandas-

Los vecinos Miguel Angel Matheus y Julia Saravia coincidieron en señalar que los candidatos deben centrar sus propuestas en seguridad, limpieza y reparación de pistas y veredas.

“El actual alcalde nos brindó mayor personal de serenazgo pero aún se necesita más, además de mayor presencia policial”, indicó Saravia, vecina de la Calle Caravelí. Mientras que Matheus complementó de que debería continuarse la gestión de iluminación LED.

En limpieza, Matheus contó que en el pasaje Río Santiago se han colocado contenedores con ruedas para la basura, y que espera eso se replique en todo el distrito. Sin embargo, Saravia advirtió que algunos vecinos continúan arrojando basura fuera de los horarios establecidos, por lo que solicitó mayor trabajo de multas y señalización para comprometer a toda la comunidad respecto a la gestión de residuos.

Ambos vecinos dijeron que es urgente que se consiga el presupuesto necesario para mejorar pistas y veredas en Breña. “Necesitamos que se resanen las pistas. Tenemos veredas agrietadas, el alcalde ha prometido restaurar y esperamos que eso su cumpla y que continúe”, indicó Matheus.