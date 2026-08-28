Mientras celebra cuatro décadas de historia en el Perú, Cinestar también se despide de uno de sus locales más representativos y queridos por varias generaciones. La cadena anunció el cierre de una sede con dos décadas de funcionamiento, una decisión que marca el final de una etapa para sus clientes y trabajadores que fueron parte de sus historias y experiencias durante años. El anuncio ocurre después de otros cierres que han reducido su presencia en Lima y vuelve a poner atención sobre el futuro de la empresa dentro del competitivo mercado cinematográfico nacional, que también ha experimentado importantes cambios durante los últimos años. Descubre cuál es el local que cerrará sus puertas, cuándo tendrá su última función y qué ocurrió anteriormente con la marca ante Sunat.

¿CUÁL ES LA SEDE DE CINESTAR QUE SERÁ CERRADO?

La sede de Cinestar que dejará de funcionar es la de Breña, establecimiento que permaneció activo durante 20 años. La empresa comunicó que este viernes 28 de agosto se realizará la última función y pidió a sus clientes tomar este día como una despedida especial. En redes sociales, recordó el vínculo construido con sus visitantes: “Aquí hubo momentos en familia, risas, lágrimas y miles de historias compartidas”.

La compañía agradeció a sus clientes y trabajadores por estos años. “Gracias por estos 20 años. Cerramos un capítulo para iniciar nuevos proyectos”, publicó Cinestar. Como alternativa para sus seguidores, indicó que podrán reencontrarse en Cinestar Excélsior.

Foto referencial: Andina

¿BREÑA ES EL PRIMER LOCAL DE CINESTAR QUE DEJA DE FUNCIONAR?

No. La sede de Breña se suma a otros locales tradicionales que dejaron de atender en los últimos años. Entre ellos está el establecimiento de la avenida Benavides, en Santiago de Surco, que cerró anteriormente. También dejó de operar el conocido local de San Borja, ubicado en la avenida Aviación.

Cinestar mantiene otros puntos de atención y llegó a abrir una sede en Arenales. La cadena pertenece al Grupo Star y es considerada pionera de los multicines en Perú, al comenzar antes que Cinemark y Cineplanet, según recuerda Infobae.

Foto: Viajar Perú

¿QUÉ OCURRIÓ CON LA MARCA CINESTAR Y SUNAT?

La cadena también enfrentó un episodio relacionado con la Sunat. La entidad llegó a embargar y poner en subasta la marca comercial “Cinestar Multicines”, cuyo precio base fue establecido en S/877.891,76.

En aquella oportunidad, la empresa precisó que el procedimiento estaba relacionado únicamente con un activo en proceso marcario y descartó que sus complejos estuvieran afectados. “Nuestro complejos continúan atendiendo con total normalidad a nivel nacional, manteniendo funciones y servicios”, sostuvo la compañía.

Posteriormente, Cinestar continuó funcionando en el país y el episodio no significó el final de sus operaciones.

¿CINESTAR ESTÁ DESAPARECIENDO DEL PERÚ?

El cierre de Breña no significa el fin de la cadena en el país. Cinestar continúa funcionando en otras sedes, aunque varios cierres reducen su presencia en Lima.

La situación coincide con el aniversario de la empresa, que el último 27 de agosto celebró 40 años. “Hace 40 años abrimos nuestras puertas con un mismo propósito: hacer que cada visita al cine se convierta en un recuerdo inolvidable”, afirmó la marca. Así, el aniversario llega acompañado por la despedida de una sede que permaneció dos décadas junto al público de Breña.

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