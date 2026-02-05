La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que la marca comercial Cinestar Multicines sería subastada como parte del primer remate del año de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron su situación tributaria dentro de los plazos establecidos. La marca, registrada ante Indecopi, tiene un valor de S/ 1,316,838. Pero, ¿cuál es la situación real?

Ante ello, el Grupo Star, dueño de la marca Cinestar Multicines, aclaró a través de sus redes sociales que dicho proceso corresponde únicamente a un activo en proceso marcario y que la cadena de cines Cinestar Multicines sigue operando con normalidad, a pesar de la situación. “Nuestro complejos continúan operando con toda normalidad a nivel nacional, manteniendo funciones y servicios”. sostiene.

Así también, el grupo informó, a través de una carta, que la marca Cinestar Multicines se encuentra legalmente afectada por una medida cautelar de embargo, una situación que impide expresamente su uso, explotación, difusión pública o comercial, conforme a la normativa vigente y a los principios que rigen la protección de los derechos de propiedad industrial y las resoluciones judiciales de obligatorio cumplimiento.

“Mientras subsista la referida medida de embargo, se encuentra legalmente restringido cualquier uso, explotación, difusión o aprovechamiento público o comercial de la marca, ya sea de manera directa o indirecta, incluyendo su utilización en contenidos informativos, publicitarios o promocionales”, explicaron.

No obstante, desde la cadena indican que dejan expresa constancia de que se vienen realizando de manera diligente los procedimientos legales y administrativos correspondientes, ante las instancias competentes, con la finalidad de regularizar la situación jurídica y lograr la pronta solución del presente asunto, conforme a ley.

Cadena Cinestar Multicines.

Bienes en remates de Sunat

En el remate también se incluyen cuatro casas ubicadas en distritos como San Juan de Miraflores, Chorrillos, Comas y Santiago de Surco, con valores que en conjunto superan los S/ 1,2 millones.

A ello se suman tres departamentos en Jesús María, Cercado de Lima y Miraflores, valorizados en aproximadamente S/ 1,25 millones, así como ocho oficinas distribuidas en San Borja, San Martín de Porres, La Victoria, San Miguel y el Cercado de Lima, cuyo valor total bordea los S/ 3,7 millones.

El proceso incluye además 26 estacionamientos y depósitos ubicados principalmente en Miraflores, Barranco, Jesús María, Surquillo y San Borja, con un valor conjunto cercano a los S/ 700.000, además de seis locales comerciales en San Juan de Miraflores y el Cercado de Lima, valorizados en alrededor de S/ 875.000.

Finalmente, se rematarán terrenos urbanos, agrícolas e industriales en distritos de Lima y en regiones como Ica, Chincha y Cañete, cuyo valor agregado supera los S/ 25 millones.

Para participar en el remate, los interesados solo deberán presentar su DNI. La inscripción y participación son gratuitas, y el bien será adjudicado a quien presente la mayor oferta económica. La entidad precisó que los postores deberán cumplir las condiciones publicadas en su portal de remates tributarios.

La subasta se realizará los días martes 24 y jueves 26 de febrero, bajo la modalidad de sobre cerrado, en la sede de la Sunat ubicada en la avenida Arenales, en el Cercado de Lima. En total, se rematarán 62 bienes, entre inmuebles y un bien intangible, con un valor conjunto superior a los S/ 39 millones.