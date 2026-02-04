El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una multa de 1,447.5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a aproximadamente 8 millones de soles, al centro comercial Real Plaza Trujillo.

La sanción administrativa surge tras el colapso del techo en el patio de comidas ocurrido el pasado 21 de febrero de 2025, siniestro que dejó un saldo de seis víctimas mortales y 93 heridos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En ese sentido, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi La Libertad determinó que el establecimiento no garantizó las condiciones de seguridad necesarias para los usuarios, concluyendo que su respuesta tras la tragedia no fue suficiente para atender a los afectados.

Techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo tras el accidente

CONOCE MÁS: Real Plaza de Trujillo prende sus luces luego de accidente en patio de comida

La respuesta de Real Plaza ante la multa del Indecopi

Por su parte, mediante un comunicado, la empresa manifestó su rechazo a la resolución, confirmando que que interpondrán un recurso de apelación, pues señalaron que el Indecopi cometió vicios procesales y emitió un juicio sin el sustento técnico necesario.

“Preocupa que el Indecopi La Libertad llegue a conclusiones sobre las presuntas causas de la caída del techo [...] sin contar con ningún análisis o estudio técnico oficial, y sin siquiera haber accedido a la zona del accidente”, señaló Real Plaz en su pronunciamiento.

Comunicado de Real Plaza

De otro lado, Real Plaza cuestionó que se establezcan responsabilidades administrativas mientras que, según afirmaron, el peritaje oficial del Ministerio Público sigue en curso, ignorando que los resultados de laboratorio que confirmarán las causas del colapso, sigue en espera.

¿Qué dijo Real Plaza sobre la atención a las víctimas del accidente?

Respecto a la atención de los damnificados, Real Plaza sostuvo que ha mantenido una asistencia integral y que ya ha suscrito acuerdos de compensación con la mayoría de los perjudicados.

“A la fecha se han firmado acuerdos de compensación con prácticamente todos los afectados. Asimismo, continuamos brindando las atenciones médicas y el seguimiento en los casos que correspondan”, indicó el centro comercial.

Actualmente, el establecimiento permanece cerrado al público. Mientras Indecopi sigue la vía administrativa, la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales del accidente.