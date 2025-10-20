Trujillo tendrá un nuevo centro comercial. Se trata de Plaza Center, una de las dos cadenas que gestiona su división IntRetail Shopping Malls junto con Real Plaza, así lo informó la web Perú Retail.

Con esta iniciativa, la compañía busca reforzar su crecimiento en el norte del país y consolidar su liderazgo con espacios modernos y de alta afluencia. Cabe precisar que el grupo también es propietario del centro comercial Real Plaza, ubicado en la misma ciudad.

Según información de Perú Retail. Plaza Center se construirá en la intersección de las avenidas Nicolás de Piérola y Pablo Casals, en el Óvalo Mochica, una de las zonas más transitadas de Trujillo.

El proyecto busca aprovechar el alto flujo vehicular y peatonal del área, consolidándose como un nuevo polo comercial y urbano. Las obras avanzan sobre el terreno donde antes funcionaba la tienda MegaAsia y otros predios aledaños.

El nuevo mall ocupará cerca de 15.000 m² de superficie y contará con más de 27.000 m² de área construida, con amplios estacionamientos, zonas de servicio, terrazas y un patio de comidas.

Además, el proyecto incorporará a Plaza Vea y Promart como sus tiendas ancla, con áreas de 6.500 m² y 6.400 m², respectivamente. Asimismo, contará con locales comerciales menores y un Cineplanet.

Se espera que la inauguración oficial se realice hacia finales de 2026. Vale recordar que Plaza Center ya cuenta con locales en Lima, en los distritos como Lurín, La Molina, Villa El Salvador, Puente Piedra y San Martín de Porres. En provincia tiene presencia en Tarapoto, Moquegua y Tumbes.