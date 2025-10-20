Sky anunció la suscripción de un acuerdo interlineal con United Airlines, una de las principales aerolíneas de Estados Unidos.

Este convenio permitirá que, a partir de octubre, los pasajeros de United conecten con más de 30 destinos operados por Sky en Perú y Chile, así como con destinos internacionales como Mendoza, Bariloche, El Calafate, Montevideo y diversos puntos de su red en Brasil.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Sky destacó que gracias a esta alianza, los viajeros que lleguen a Lima o Santiago podrán continuar su recorrido hacia destinos icónicos como Cusco, Arequipa, Trujillo, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, entre otros.

A través de este acuerdo, Sky transportará pasajeros de United en múltiples puntos de conexión de la región donde ambas aerolíneas operan. A su vez, los pasajeros que inicien su viaje desde Chile o Perú también podrán acceder, a través de United Airlines, a una amplia red de destinos en Norteamérica y el resto del mundo, facilitando viajes más con mejores opciones de conexión.

“Junto a United fortalecemos nuestro propósito de poner el cielo al alcance de todos, conectando nuestra región con Norteamérica, donde nuestros partners tienen una sólida presencia. Este acuerdo se ha estado implementando paulatinamente durante los últimos meses y nos alegra poder concretarlo con una aerolínea de esta relevancia. A través de esta alianza, United podrá disponibilizar en sus canales de venta la red de SKY, facilitando la conexión en distintos puntos de la región donde ambas operan, combinando dos redes líderes en América”, precisó Julio Solar, Gerente de Rutas y Alianzas de Sky.