La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) expresó su preocupación por el impacto que tendrá la nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia que Lima Airport Partners (LAP) aplicará a los pasajeros que realicen conexiones internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a partir del 27 de octubre.

A través de un comunicado, señaló que el cobro de US$ 25,34 por pasajero —ida y vuelta— podría encarecer las escalas en Lima y provocar que muchos viajeros opten por conectarse a través de otros hubs regionales más competitivos, como los de Colombia, Panamá o México, donde no se aplican tarifas similares. Este cambio, advirtió IATA, podría afectar las decisiones comerciales de las aerolíneas, reducir la conectividad aérea del país y tener un efecto negativo sobre la industria turística peruana.

“Solicitamos que se retrase la aplicación de esta tarifa, como ya se hizo con las transferencias domésticas, para que el nuevo Gobierno tenga tiempo de evaluar alternativas que favorezcan tanto a los pasajeros como a la industria”, indicó la asociación.

IATA recordó que el Perú ha trabajado durante años para consolidar al aeropuerto de Lima como un centro de conexiones eficiente que impulsa el turismo y el comercio. En ese sentido, reconoció las inversiones realizadas en la nueva infraestructura, pero consideró que la tarifa representa un retroceso en ese esfuerzo.

La entidad señaló que comprende la coyuntura política que atraviesa el país y reiteró su llamado a encontrar soluciones consensuadas en un momento más propicio. “Fortalecer el transporte aéreo es esencial para el desarrollo socioeconómico del Perú y no debe ponerse en riesgo con medidas que afecten la experiencia de los viajeros y la logística aeroportuaria”, añadió.