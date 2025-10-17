La Junta de Accionistas de Petro-Perú decidió remover de la presidencia a Alejandro Narváez. En su lugar designaron a Fidel Moreno Rodríguez, quien hasta hace poco se desempeñaba como vicepresidente de la petrolera estatal.

La decisión se da luego de que se informará a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sobre un hecho de importancia acordado en la Junta General de Accionistas en sesión universal, el 16 de octubre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Dentro de los accionistas de la empresa se encuentran el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz y la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

Petro-Perú indicó que el cese de Narváez se da como medida para fortalecer y garantizar la sostenibilidad de la empresa sin comprometer mayores recursos públicos.

“Se ha dispuesto el cese de funciones del presidente del directorio de Petro-Perú, como medida destinada a fortalecer la gobernanza, optimizar su eficiencia operativa y garantizar la sostenibilidad económica, sin comprometer mayores recursos públicos”, indicó la petrolera en un comunicado.

Además, precisó que este proceso asegura una transición económica ordenada y responsable, en beneficio del país y de la estabilidad fiscal.

Narváez asumió la presidencia del directorio de Petro-Perú en noviembre de 2024. Cabe precisar que ya había sido titular de la petrolera entre 2003 y 2005.