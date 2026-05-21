Petro-Perú y ProInversión emitieron un comunicado en conjunto donde aclaran informaciones difundidas en torno a la implementación de medidas extraordinarias y mecanismos financieros orientados a la continuidad del abastecimiento de combustibles.

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Ambas instituciones indicaron que las acciones adoptadas se ejecutan en estricto cumplimiento del Decreto de Urgencia 003-2026.

En ese sentido, Petro-Perú reafirmó su respaldo total a que todos los mecanismos financieros, fideicomisos y recursos generados bajo este marco normativo sean estructurados y administrados directamente por ProInversión.

“Este modelo de gobernanza corporativa garantiza al país y a los acreedores la total trazabilidad, eficiencia y uso estrictamente técnico de los fondos”, se lee en el comunicado.

Además, se precisa que los fondos gestionados bajo la rectoría de ProInversión tienen una finalidad ineludible vinculada a asegurar la compra de crudo, sostener la cadena logística a nivel nacional y evitar cualquier riesgo de desabastecimiento de combustibles que afecte a la población y a los sectores productivos.

“Para asegurar la rápida ejecución de estos mecanismos, la Alta Dirección y el Directorio de Petro-Perú, como socios estratégicos, asumen el compromiso público de optimizar los procesos internos y facilitar de manera inmediata toda la información y soporte operativo que ProInversión requiera”, precisaron.

Cabe recordar que este comunicado llega después de que en los últimos días trascendieran las tensiones que habrían entre la empresa estatal y la agencia de promoción de la inversión. De hecho, ProInversión cuestionó, a través de oficio, la salida de gerentes y puso candados a las acciones de la petrolera estatal.

Esta estrategia de financiamiento, aseguran, se alinea con los objetivos del plan de promoción y reorganización patrimonial en curso.

En este contexto, Petro-Perú, en su condición de empresa estratégica del Estado, indican en el comunicado, continúa orientando sus acciones al fortalecimiento de la cadena de abastecimiento energético del país, asegurando la continuidad operativa y el suministro oportuno a nivel nacional.

Finalmente, ambas instituciones reafirmaron que el proceso es eminentemente técnico, no político, y está orientado a devolverle la autosostenibilidad a Petro-Perú protegiendo la seguridad energética del Perú.