Los fondos de pensiones administrados por las AFP pasaron de S/175.000 millones en diciembre de 2019 a S/117.000 millones a abril de 2026, señaló Jean Pierre Fournier, vicepresidente de Inversiones de AFP Integra. El ejecutivo sostuvo que pese a los ocho retiros previsionales, los fondos tuvieron una rentabilidad de S/48.000 millones entre 2020 y 2026.

De acuerdo con Fournier, durante la presentación ‘Evolución de rendimientos y factores a monitorear en el 2026′ de AFP Integra, sin esta rentabilidad y sin los aportes de los afiliados -de S/34.000 millones entre 2020 y 2026-, los fondos previsionales hubieran estado cerca de los S/40.000 millones.

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“Entre el 40% y 45% del monto que hay en las cuentas de los afiliados se han generado en los últimos cinco años de rentabilidad. Si no habían retiros, el aporte de rentabilidad habría sido bastante mayor, probablemente estaríamos administrando unos S/250.000 millones”, expresó.

Añadió que tras ocho retiros de fondos de AFP, hay alrededor de 8 millones de personas que tienen menos de una UIT.

“Solamente en AFP Integra hay cerca de 800.000 clientes que ya no van a recuperar su fondo o les será prácticamente imposible generar una pensión mínima, porque no trabajan o les quedan muy pocos años de aporte”, sostuvo.

Frente a propuestas para un noveno retiro de AFP, Fournier señaló que serían entre S/20.000 millones y S/25.000 millones los que se desembolsarían.

Por otro lado, indicó que los fondos de pensiones han mostrado un crecimiento este año. Es así que el Fondo 1 registra un aumento de 4,8% en su rentabilidad, el Fondo 2, 11,3%; y el Fondo 3, 18,4%.

Acciones e inversiones

Asimismo, en el mercado local, señaló que hubo un crecimiento de ingresos de 21% en las acciones de las 17 empresas donde las AFP pueden adquirir este tipo de activos, así como un 40% de aumento en sus Ebitda (resultados antes de intereses, impuestos depreciaciones y amortizaciones.

Justamente, comentó que en estos últimos 5 años las compañías han invertido a un ritmo más bajo de su potencial y se han enfocado en realizar optimizaciones.

“No hay inversiones realmente grandes y diferenciales. Ha pasado que los grandes grupos económicos han acumulado ‘caja’ en este periodo y con los factores externos acumulan más”, dijo.

En ese sentido, apuntó que esto ha generado un espacio para que las empresas puedan realizar inversiones con el dinero acumulado. Ello sería posible en el escenario en donde el país y el nuevo gobierno tome un rumbo político estable.

De lo contrario, el dinero acumulado podría ser destinado a inversiones fuera del país, consideró.

Para este año aún se espera un entorno de volatilidad, consideró, aunque los rendimientos de las acciones estarán al ritmo de los factores externos.