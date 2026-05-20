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Resumen

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(Foto: GEC)
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Por Christian Silva

Los fondos de pensiones administrados por las AFP pasaron de S/175.000 millones en diciembre de 2019 a S/117.000 millones a abril de 2026, señaló Jean Pierre Fournier, vicepresidente de Inversiones de AFP Integra. El ejecutivo sostuvo que pese a los ocho retiros previsionales, los fondos tuvieron una rentabilidad de S/48.000 millones entre 2020 y 2026.