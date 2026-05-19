Por Consejo Privado de Competitividad

¿Por qué son importantes las reservas internacionales y por qué deberían importarles a los peruanos? Porque constituyen uno de los principales pilares de la estabilidad macroeconómica del país. Las reservas son clave para preservar la estabilidad cambiaria, contener presiones inflacionarias, fortalecer la confianza de inversionistas y acreedores, y reducir la vulnerabilidad frente a choques externos. En una economía parcialmente dolarizada como la peruana, contar con un elevado nivel de reservas internacionales permite al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervenir ante episodios de volatilidad excesiva del tipo de cambio, evitando movimientos abruptos que afecten la actividad económica y el bienestar de los hogares.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.