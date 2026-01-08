Cuatro años de expansión sostenida de la planilla pública

A diciembre de 2025, el ingreso promedio del sector público fue de S/3.688, una cifra 13% mayor al ingreso promedio del sector privado (S/3.252).

Al finalizar el 2025, el gasto en personal y obligaciones sociales (gasto en personal general, personal de carreras especiales y otros gastos) ascendió a S/85.372 millones, lo que representa un incremento de +28,9% respecto a lo que se gastó en el 2021 (S/66.251 millones).

Sobre este aumento, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, explicó que el crecimiento del gasto en planillas responde a una combinación de fragmentación política y debilidad del Ejecutivo en los últimos años. Señaló que tanto durante el gobierno de Pedro Castillo como en el de Dina Boluarte la necesidad de sostenerse políticamente llevó a ceder ante presiones de distintos grupos con capacidad de influencia.

En ese contexto, cuestionó que muchas iniciativas de gasto impulsadas desde el Congreso no hayan sido detenidas ni llevadas al Tribunal Constitucional, lo que permitió que esa dinámica se consolide. “El factor central de toda esta dinámica es la politización combinada con una fuerte debilidad del Ejecutivo, que cedió prácticamente a todos estos peligros”, dijo.

Por nivel de gobierno, el Gobierno Nacional gastó S/42.521 millones (50% del total), lo que implica un aumento del 23,6% respecto al 2021; los Gobiernos Regionales alcanzaron un gasto de S/35.829 millones (42% del total), con un incremento del 33% en el mismo periodo; mientras que los Gobiernos Locales registraron S/7.020 millones (8% del total), mostrando un crecimiento del 41,1% frente al 2021.

Es importante señalar que estas cifras no incluyen los gastos relacionados con los llamados “servicios de terceros”. El personal activo (PEA) (funcionario y servidor público con vínculo laboral vigente), a noviembre de 2025, asciende a 1.543.332 trabajadores, lo que significa un incremento de 2,4% en relación con el período mencionado.

Al respecto, Tuesta indicó que el aumento del gasto no ha estado asociado principalmente a una mayor contratación, sino al componente salarial. Explicó que, si bien el empleo público ha registrado algunas variaciones, estas han sido claramente menores frente al aumento de sueldos y beneficios. “El incremento básicamente ha ido por el lado salarial (...) la parte laboral ha tenido un movimiento menor en cuanto a contratación”, precisó.

Se debe resaltar que, a diciembre de 2025, el ingreso promedio del sector público fue de S/3.688 siendo +13% mayor al ingreso promedio del sector privado (S/3.252).

Sobre esta brecha, Tuesta advirtió que refleja una inconsistencia desde el punto de vista económico. Recordó que, de acuerdo con la teoría y la evidencia, los salarios deberían crecer en función de la productividad real ajustada por inflación. Sin embargo, señaló que tras la pandemia los sueldos del sector privado se mantuvieron prácticamente planos o incluso cayeron, mientras que en el sector público continuaron aumentando.

“Hoy los sueldos promedios en el sector público son mayores que los del sector privado”, indicó, al cuestionar que exista evidencia de una mejora equivalente en la productividad del Estado que justifique esa diferencia.

Gobierno Nacional

En el Gobierno Nacional (GN), los sectores Educación (+S/2.469 millones), Interior (+S/1.091 millones) y Poder Judicial (+S/681 millones) fueron los que tuvieron el mayor incremento en el gasto en personal y obligaciones sociales entre 2021 y 2025. Estos sectores, en el 2025, gastaron en conjunto S/19.451 millones, lo que equivale al 45,8% del gasto total del GN.

En el sector Educación, cerca al 63% (S/1.547 millones) del incremento estuvo explicado por las acciones relacionadas a la función contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones de educación básica regular (+S/1.031 millones) y ejercicio de la docencia universitaria (+S/516 millones).

En cuanto al sector Interior, la gestión de recursos humanos (+S/340 millones) y los servicios de patrullaje policial por sector (+S/285 millones) concentraron el 57% (S/626 millones) del incremento. Finalmente, en el Poder Judicial, las actuaciones en los procesos judiciales (+S/248 millones) y procesos judiciales de las cortes superiores de justicia (+S/212 millones) concentran el 68% (S/461 millones) del incremento.

Por otra parte, el Congreso de la República (+ 114%), la Contraloría General (CGR) (+60%) y el sector Educación (+46%) tuvieron el mayor incremento porcentual en el gasto en personal y obligaciones sociales con respecto al 2021.

Con respecto a la PEA en el GN, a nivel agregado se observa una caída de -0,4% (-2,540) entre el 2021 y 2025. No obstante, algunos sectores registraron incrementos significativos en términos porcentuales, destacando el Ministerio Público (+22%), la Defensoría del Pueblo (+17%) y el Congreso de la República (+15%).

En cuanto al gasto anual por trabajador público, en el 2025 ascendió a S/62.007 (+S/12.013), siendo 24% más que en el 2021 (S/49.993) mientras que la que la PEA disminuyó en 0,4%, en el mismo periodo. Los sectores con mayor incremento fueron el Congreso de la República (+S/111.217), la JNJ (+S/72.817) y la Contraloría (+S/44.432).

En términos porcentuales, el Fuero Militar Policial (+98%), el Congreso de la República (+85%) y la JNJ (+70%) destacan como los sectores con los incrementos más altos en el gasto anual por trabajador con respecto al 2021.

Gobiernos regionales y locales

A nivel de los Gobiernos Regionales (GR), los GR de Loreto (+S/712 millones), Piura (S/683 millones) y Cajamarca (S/630 millones) fueron los que tuvieron el mayor incremento en el gasto en personal y obligaciones sociales entre 2021 y 2025. Estos gobiernos regionales, en el 2025, gastaron en conjunto S/7.303 millones, lo que equivale al 20,4% del gasto total del GR.

En el GR de Loreto, el 76% (S/542 millones) del incremento estuvo explicado por las acciones relacionadas a la contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones de educación básica regular (+S/420 millones) y gestión administrativa (+S/122 millones). En el GR de Piura, representaron el 97% (S/668 millones) del incremento, mientras que, en el GR de Cajamarca, explicaron el 93% (S/587 millones) del aumento presupuestal.

Por otra parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima (+52,6%), el GR de Loreto (+49,1%) y el GR de Ucayali (+48,3%) tuvieron el mayor incremento porcentual en el gasto en personal y obligaciones sociales versus el 2021.

Con respecto a la PEA en el GR, se observa un incremento de 4,5% (+29 mil) entre el 2021 y noviembre de 2025. Los GR con mayor incremento porcentual fueron la Municipalidad Metropolitana de Lima (+42,5%), el GR de Ucayali (+11,8%) y el GR de Piura (+11,1%).

En cuanto al gasto anual por trabajador público, en el 2025 este valor ascendió a S/53.519 (+11.578), siendo 28% más que en el 2021 (S/41.941). Los GR con mayor incremento, fueron el de Callao (+S/16.611), Loreto (+S/14.550) y Lambayeque (+S/13.488)

En términos porcentuales, el GR de Callao (+45,3%), el GR de Loreto (+38,5%) y el GR de Huánuco (+34,0%) destacan como los que tienen los incrementos más altos en el gasto anual por trabajador con respecto al 2021.

Finalmente, Tuesta sostuvo que, de cara a los próximos años, resulta clave introducir criterios técnicos en la gestión del empleo público. Señaló que el punto de partida debe ser un estudio serio de productividad del sector público que permita tomar decisiones con una mirada de largo plazo.

Asimismo, subrayó que no se debe descuidar la provisión de servicios, pero sí identificar áreas sobredimensionadas y otras donde se requiere personal calificado. En ese marco, planteó que “los ajustes deben considerar la sostenibilidad fiscal y evitar que la rigidez del gasto siga creciendo, ya que después es muy difícil realizar una gestión eficiente del Estado”.