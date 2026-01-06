Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Petro-Perú: Gobierno liquidaría hasta 1.820 trabajadores, ¿cómo se dará este recorte?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Entre 900 y 1820 empleados de Petro-Perú perderían sus puestos de trabajo en los próximos días por disposición del Ejecutivo y en cumplimiento del DU 010-2025, que dispone la restructuración integral de la estatal y la reducción de su personal, manifestaron fuentes del sector.
TE PUEDE INTERESAR
- La minería ilegal afecta proyectos mineros por al menos US$12 mil millones
- Proyectos para infraestructura de aeropuertos supera los US$5.800 millones: cuáles son y qué falta para recuperar turistas internacionales
- Unos 5,5 millones de turistas dejaron de visitar Machu Picchu desde 2020: ¿Por qué las cifras de la maravilla no logran recuperarse?