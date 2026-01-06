Petro-Perú: Gobierno liquidaría hasta 1.820 trabajadores, ¿cómo se dará este recorte?

Esto, a pesar de las declaraciones del primer ministro, Ernesto Álvarez, quien aseveró a este Diario que la medida iba orientada únicamente a “los funcionarios que han medrado en la empresa”, y no a los trabajadores.

“La decisión política del gobierno es no despedir obreros”, dijo el premier.

No obstante, fuentes del sector hidrocarburos señalaron a este Diario que el designio de la Junta General de Accionistas (JGA) sería liquidar hasta al 70% del personal (1820 trabajadores de un total de 2600), empezando por los que tienen menos de cinco años en planilla y más de 50 años de edad.

Según esta versión, las cartas para los despidos (liquidación) empezarían a ser enviadas en el transcurso de esta semana.

El recorte alcanzaría a los 1.246 trabajadores de Talara, los 638 de la oficina principal (Corpac), los 306 del Oleoducto Norperuano (hoy paralizado), los 207 de la refinería de Conchán y los 203 de la selva y otras dependencias.

“Los trabajadores temen lo peor, pero ya no pueden hacer nada. Solo esperar a que lleguen sus cartas”, señaló una fuente consultada.

De acuerdo a otra versión, la medida afectaría solamente a 900 empleados, incluyendo altos funcionarios, los cuales recibirían, un promedio de S/260 mil cada uno como liquidación.

Cabe recordar que el DU dispone un aporte de capital del Gobierno de hasta S/240 millones para reducción de personal. El dinero alcanzaría, precisamente, para financiar el cese y el otorgamiento de beneficios sociales a dicho grupo de trabajadores.

David Tuesta, extitular del MEF y exdirector de Petro-Perú, manifestó que el despido de 900 o 1.800 empleados no afectará las operaciones de la empresa porque hay evaluaciones que indican que Petro-Perú “podría funcionar tranquilamente con 600 o 500 empleados”.

“La cantidad de dinero destinada para reducción de personal (S/240 millones) implica una disminución muy importante, la cual busca dar una señal de que el proceso [de restructuración] es irreversible”, dijo.

Consultado por este Diario, Petro-Perú respondió que no tiene información oficial sobre despidos y que ellos se atendrán a lo señalado en el DU 010-2025.