Juan Saldarriaga
Juan Saldarriaga

Escucha la noticia

00:0000:00
Petro-Perú: Gobierno liquidaría hasta 1.820 trabajadores, ¿cómo se dará este recorte?
Resumen de la noticia por IA
Petro-Perú: Gobierno liquidaría hasta 1.820 trabajadores, ¿cómo se dará este recorte?

Petro-Perú: Gobierno liquidaría hasta 1.820 trabajadores, ¿cómo se dará este recorte?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Entre 900 y 1820 empleados de Petro-Perú perderían sus puestos de trabajo en los próximos días por disposición del Ejecutivo y en cumplimiento del DU 010-2025, que dispone la restructuración integral de la estatal y la reducción de su personal, manifestaron fuentes del sector.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR