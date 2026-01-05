Petro-Perú: Zenaida Calderón sería la nueva gerente general en reemplazo de Gustavo Villa, ¿qué otras movidas vienen?

Las movidas siguen a la orden del día en Petro-Perú. Mientras el mundo seguía con atención los sucesos de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la Junta General de Accionistas (JGA) finiquitaba los últimos ajustes en la renovación del directorio y la gerencia general.

Esto, en el marco de la nueva estrategia de restructuración de la petrolera pública.

Así, el sábado se supo que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), entidad que preside la JGA, había aceptado la renuncia de Luis Canales, quien ocupaba un puesto en el directorio de Petro-Perú tras ser desembarcado como presidente el pasado 23 de diciembre.

“Esta decisión - indicó el exfuncionario en su carta de renuncia - responde a una evaluación personal y política responsable, orientada a contribuir a la estabilidad institucional del sector y a facilitar que el Ejecutivo cuente con el mayor margen de acción para adoptar las decisiones que estime más convenientes”.

Cabe señalar que Canales buscó arduamente, durante su breve gestión de 37 días al frente de Petro-Perú, conseguir un nuevo rescate financiero para la empresa, una opción que el Ejecutivo ha descartado de plano.

En esa línea, trascendió que el nuevo directorio de la estatal, presidido por Elba Rojas, habría decidido nombrar a un nuevo gerente general en reemplazo de Gustavo Villa, quien asumió el cargo el pasado 6 de diciembre.

NUEVA GERENTE GENERAL

Fuentes consultadas por este Diario revelaron que la elegida para ocupar dicha responsabilidad sería la contadora Zenaida Calderón Anticona, especialista en auditoría, quien se desempeñó como gerente de Auditoría y gerente Corporativo de Cumplimiento de Petro-Perú en el bienio 2021-2022.

De hecho, se sabe que Calderón se reunió durante tres horas con el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, y con la presidente de Petro-Perú, en el despacho ministerial el pasado 31 de diciembre. El tema de conversación no habría sido otro que su designación como nueva gerente general de la estatal.

Su equipo cercano, refirieron las fuentes consultadas, estaría conformado por Cristina Fung, exgerente general de la estatal (2021), José Manual Rodríguez, también exgerente general (2025) y Rita López, exgerente corporativo de planeamiento y gestión.

Zenaida Calderón es contadora por la Universidad Nacional de Trujillo. Ingresó a Petro-Perú en el 2019 bajo la gestión de Carlos Paredes.

Cabe recordar que ella fue la funcionaria que destapó el sonado caso de corrupción de Heaven Petroleum, empresa que ganó un multimillonario contrato con Petro-Perú durante la gestión de Hugo Chávez (2021).

Se trató de un asunto que le valió el despido de la empresa y que, incluso, pidiera “garantías para su vida” debido a “presiones y amenazas”.