Zenaida Calderón Anticona, exgerente corporativo de Cumplimiento de Petro-Perú, rechaza las acusaciones de Hugo Chávez Arévalo, gerente general de la referida empresa estatal, quien la calificó de “corrupta”. Agrega que el sistema de control dentro de la institución “se ha debilitado mucho” en los últimos meses.

— Después de que fue retirada de Petro-Perú por la administración de Hugo Chávez Arévalo, ¿la institución ha iniciado algún tipo de acción legal en su contra? ¿Por qué?

Sí, efectivamente, el 24 de enero me han denunciado por usurpación de funciones y por aceptación ilegal del cargo, Petro-Perú lo que argumenta en esta denuncia es que yo no habría cumplido [con el perfil], que esa función no cumple con disposición de control de gobierno. Quien ha motivado esta denuncia desconoce el marco legal de la contraloría, yo jamás he realizado una acción de control gubernamental, fui designada el 2 de marzo de 2020 como gerente de Auditoría Interna y de Riesgos de Petro-Perú. Es decir, yo trabajo directamente con el directorio, que la instancia que me nombra y que establece en un ROF cuál es mi labor. Fui como un brazo asesor en temas de control para el directorio.

— ¿Usted considera esta denuncia como un acto de amedrentamiento?

Claro, definitivamente, yo considero que son actos intimidatorios [de la administración de Chávez]. Yo creo que aquí existe un temor por parte de la empresa de que yo pueda presentar una declaración, apoyar y brindar información [al Ministerio Público] sobre el trabajo que he desarrollo en Petro-Perú no solo sobre el informe de la compra de biodiésel B100 [a favor de Heaven Petroleum Operators], sino también respecto a otros informes que también denotan aspectos de incumplimiento normativo.

— ¿Ha recibido amenazas contra su vida por parte de Chávez Arévalo?

Bueno, sí. Realmente fue muy incómoda la sesión del directorio del 22 de diciembre, la forma cómo él [reaccionó al informe], con una voz bastante alta, muy subida de tono, pretendiendo desacreditar el trabajo que había realizado en cumplimiento de lo que el directorio me solicitó, del cual Chávez también forma parte. Esta postura fue totalmente desproporcional e ilógica desde el punto de vista profesional, sobre todo porque soy una persona que ha hecho cientos de informes para Petro-Perú, siempre he luchado en contra de la corrupción y de la impunidad, no hubo observaciones de los directores, salvo de Chávez, él sí las tuvo, en el sentido, de que yo no era nadie para poder emitir un informe de esa naturaleza.

— Más allá de este comportamiento de Chávez, ¿hubo amenaza directa en contra de su vida o su integridad?

Tengo conocimiento por algunas personas de la empresa, que él emite abiertamente, en diversas reuniones, expresiones respecto a mí. Yo ya no estoy en Petro-Perú, él solicitó al directorio que me despidieran, que salga de la empresa, el directorio aprobó, entiendo, por mayoría ese pedido, yo ya no trabajo en la empresa, deberían parar ya con todos estos actos de intimidación contra mí. El quiso que ya no continuará, ya no estoy y mi deseo no es estarlo frente a todo lo que hoy estamos viendo en la opinión pública.

— El gerente de Petro-Perú, en una entrevista en Willax TV, la calificó de “corrupta” y dijo que usted “ha cubierto todo lo malo del directorio anterior”, entre ellos los contratos firmados con Gunvor…

Me llama mucho la atención [esta postura]. Esta nueva gestión en Petro-Perú ingresa el 16 de setiembre de 2021, el nuevo directorio, y el 22 de setiembre fui convocada por el directorio para una reunión por Zoom, a fin de exponer en mi calidad de gerente de Auditoría Interna y Riesgos todos los hechos que había identificado hasta ese momento en temas de incumplimiento normativo. El 26 de setiembre, Petro-Perú emite un comunicado resaltando las acciones que les había expuesto. Lo mismo hicieron el 11 de noviembre.

Por ello, me llama la atención que este señor diga que yo soy una corrupta. Incluso ha señalado que yo lo he grabado, cuando para poder acceder a su oficina en el piso 20 todo el mundo deja los celulares.

— También señaló que fue él quien solicitó un informe de control sobre la primera licitación a favor de Heaven Petroleum Operators (HPO). ¿Así pasó? ¿O fueron otros integrantes del directorio los que pidieron esta acción de fiscalización?

En la sesión del 20 de diciembre quien solicite el informe es un director, no fue el señor Chávez, y eso ha quedado registrados en un memorándum de la secretaría general, se le pidió a la gerencia corporativa de Cumplimiento que efectúe la revisión del proceso de adquisición a favor de HPO. Y no, no hubo ninguna observación al pedido. Pero cuando expuse los resultados el 22 de diciembre, Chávez no estuvo de acuerdo.

— La consultora PwC ha desistido de hacer una auditoría a Petroperú, luego de que esta institución le exigiera una cláusula de confidencialidad sin límite de tiempo. ¿Qué tipo de consecuencias puede traer esta acción?

Solamente podría manifestar, desde mi punto de vista como especialista, que se ha debilitado mucho el sistema de control en Petro-Perú. El hecho de controlar es muy importante en cualquier organización, de cualquier tamaño y dimensión. Y hoy la gerencia de la cual estuve a cargo ya no existe y también apreció que existe un debilitamiento en el control de la contraloría. Y ahora también se da de parte de los auditores externos [como PwC], esto es bastante delicado en una empresa de la dimensión que tiene Petro-Perú.

— ¿Chávez no quiere que auditen Petro-Perú?

Es probable, yo creo que hay muchos aspectos que podrían llevar a señalar esa situación.

— ¿Chávez Arévalo se ha ufanado de tener cercanía con el presidente Castillo o con Bruno Pacheco?

Jamás había escuchado [de parte del gerente general de Petro-Perú] el nombre del ex secretario general, pero sí el del señor presidente. En varias oportunidades, Chávez ha manifestado que tiene rodo el respaldo del presidente.

— ¿Cómo calificaría la administración de Hugo Chávez al frente de Petro-Perú?

Básicamente, creo que una alta rotación en la plana gerencial llama mucho la atención, he tomado conocimiento que diversos profesionales han renunciado o han sido retirados de la institución, es bastante preocupante. Incluso, personas que Chávez trajo a la empresa también han renunciado y otras con una línea de carrera en Petro-Perú, con mucha experiencia profesional. Todos [en la empresa estatal de petróleo] hemos comenzado siendo supervisores. Entonces, esa alta rotación es preocupante, porque estamos hablando de la primera empresa estatal del país.