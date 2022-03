Conforme a los criterios de Saber más

Iván Merino, exministro de Energía y Minas en la primera etapa del actual gobierno, revela que recibió presiones del Bruno Pacheco, cuando este era secretario general de la Presidencia, para que se nombre a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petro-Perú. Agrega que le advirtió al mandatario Pedro Castillo que esta persona no cumplía los requisitos.

— Usted ingreso al Ministerio de Energía y Minas en el Gabinete de Guido Bellido. ¿Por qué no continúa con Mirtha Vásquez?

Bueno, esa es una decisión del presidente Castillo. Yo no aceptó presiones de ningún tipo, de nadie. Si yo administro un equipo de fútbol y tú me presentas a Messi, yo no solo te doy las gracias, sino que quedo en deuda contigo durante mucho tiempo. Sin embargo, si me traes a alguien que no sabe, y que es simplemente tu pariente [o allegado] y lo quieres poner de jugador principal, por favor, estás afectando al equipo y a todos, eso no lo tolero.

— ¿Se está refiriendo a Hugo Chávez Arévalo?

Sí.

— A inicios de octubre, Bruno Pacheco aún estaba al frente de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Él lo presionó para que se nombre a Chávez Arévalo como gerente general de Petro-Perú? ¿Por qué?

Sí. Con el señor Pacheco he hablado en toda mi vida tres o cuatro veces y siempre han sido pocos minutos, nunca me inspiró confianza. Cuando me convocó el presidente Castillo y otros, no Vladimir Cerrón, yo los apoyé [en la campaña], porque estaba a favor de una posición transparente, honesta y progresista. Yo colaboré en aspecto técnicos, la propuesta sobre los impuestos no fue de Pari, sino fue elaborada por Celeste Rosas, mi esposa, y por mí.

Al señor Pacheco nunca lo vi [en la campaña], cuando Castillo ganó, ya después de la segunda vuelta, en esa casita de Breña, cuando fui [antes de ser ministro], ahí estaba ese señor. Y yo me preguntaba, “¿qué hace acá?” Nunca le di espacio, nunca conversé con él.

— ¿Y cómo lo abordó Pacheco para exigirle la designación de Chávez? ¿Cuál fue su reacción?

Mi equipo, que fue un conjunto impecable, estaba pensando en modificar ya el directorio de Petro-Perú y para eso convocamos a los principales expertos en hidrocarburos en el Perú, los de prestigio y que, además, sean honestos. Entrevistamos a muchas personas durante 15 días. Y así se designó a tres tecnócratas, entre ellos el actual presidente del directorio de Petro-Perú [Mario Contreras]. Todos ligados al sector y sin antecedentes de corrupción. El MEF nombró a los otros dos directores, ellos fueron Chávez y Pari. Pacheco, por su lado, continuó insistiendo para que Chávez [también] sea el gerente general.

— ¿Chávez Arévalo, a su entender, cumplía con los requisitos para ser el gerente general de Petro-Perú?

Obviamente, no. Las personas que estamos ligadas al sector nos cuidamos muy bien sobre con quién conversamos. Antes de conversar con alguien, los analizamos, en palabras cotidianas, los escaneamos. Y cuando recibido el nombre de Hugo Chávez averigüé quién era, con quién me iba a reunir. Y la gente que sabe [en el Minem] me dijo no, no, no pasa, ni por capacitación ni por experiencia ni por don de de gente que se debe tener para administrar a la principal empresa del país.

— ¿De qué manera lo presionó Pacheco?

Fue al Ministerio de Energía y Minas, todo el mundo [en el Ejecutivo] lo recibía, yo no; me llamó y le pregunté: “¿qué quieres? Y una vez me envió un mensaje por WhatsApp y me propone a este señor.

— Y cuando le dice que Chávez no cumplía los requisitos para…

No tenía que darle explicaciones a este señor, se lo dije al presidente de la República.

— ¿El presidente Castillo estaba enterado de las presiones de Pacheco?

Este señor Pacheco siempre decía que “el presidente me ha dicho”, pero todo el mundo decía eso, recibí a varias personas en el ministerio que señalaba que el jefe de Estado los había enviado. Yo, simplemente le dije al presidente Castillo, tal como lo señala el artículo de Uceda, que esta persona [Hugo Chávez] no cumplía los requisitos.

“Este señor Pacheco era impresionante, me quería poner a los viceministros, yo le dije no”, afirmó Merino. (Foto: Hugo Pérez | El Comercio)

— Y cuando usted le cuenta al presidente que Pacheco lo estaba presionando para nombrar a Chávez, ¿cuál fue la respuesta de Castillo?

Siempre le he dicho [sobre las presiones de Pacheco], cada vez que venía alguien en su nombre, y con mucha insistencia, yo lo llamaba y le decía, acá está fulano de tal, que dice que viene que viene a nombre suyo […] Este señor Pacheco era impresionante, me quería poner a los viceministros, yo le dije no. Y pregunté al presidente, ¿avíseme si este señor va a ser el que va a decidir, si voy a estar pintado? Y respondía: “ah no”.

— Si usted ya le había advertido al presidente que Chávez no cumplía con el perfil, ¿por qué termina siendo el gerente general de Petro-Perú?

No lo sé. Pero hay datos importantes, somos un país importador neto de biodiesel, al año, se destinan US$1.200 millones, si eso se maneja adecuadamente, se genera que el precio del petrolero no sea tan volátil y te permite planificar. Para eso se debe tener una persona que sepa y defienda los intereses del país, esta garantía no me la ofrecías este señor [Chávez]. No sé si después [de mi salida] le han vendido al presidente otras propuesta, cebo y culebra, esto no es mi culpa, no soy quien decide este tema.

— ¿El presidente Castillo negó haber enviado a Pacheco a presionarlo?

No, no, ni lo negó ni lo afirmó. Pacheco fue explícito en que se debía colocar a este señor. Le dije que jamás pasaría en una gestión mía. Este señor Pacheco hablaba como si fuera el jefe, eso no cuadra conmigo.

— ¿Pacheco lo amenazó, en el sentido, de que si no se nombraba a Chávez, usted salía del MINEM?

Fue más o menos lo que insinúo. En resumen, yo me retiro porque no acepto las presiones de Pacheco para que Chávez sea el gerente de Petro-Perú. Si bien el directorio es el que decide esta designación, tú como propietario de la empresa estatal puedes convocar al directorio y removerlo y acto seguido hacer lo mismo con el gerente general, porque no representa los intereses del país. Por eso, tenían que contar con “mi permiso”, por más que legalmente no sea así.

— ¿Qué rol ha cumplido Fermín Silva Cayatopa, dueño de la clínica La Luz, en el nombramiento de Chávez y en el manejo de Petro-Perú?

Este nombre recién ha aparecido, no sé quién es, nunca lo he entrevistado…

— ¿Existe una red de corrupción en Petro-Perú, la cual opera con la anuencia de Castillo?

Mira, el tema no es tan lineal como señalas. Para mí, hay una violación de los procedimientos al interior de Petro-Perú, donde la gerencia general no reporta al directorio o ejecuta al margen del directorio con otros intereses. Aquí hay un problema el directorio debería tomar decisiones ahora, y mostrar pautas concretas, pero no ha sido así. El directorio le debe exigir a Chávez explicar por qué rechaza la intervención de una empresa evaluadora para que haga una auditoria.

— En diciembre, “Panorama” alertó que Heaven Petroleum Operators (HPO) ganó una licitación por US$74 millones para entregar a Petro-Perú 280 mil barriles de biodiesel. HPO logró esta buena pro después de que su gerente general Samir Abudayeh con Castillo Terrones y Chávez Arévalo en Palacio de Gobierno. ¿Qué tipo de sensación le deja esta situación?

Es una consecuencia de no haber tomado acciones. Había 20 mil cosa que se tenían que hacer, tenían que limpiar la casa y no lo hicieron, al final el gato se comió al canario. ¿Qué esperabas?

— Chávez Arévalo enfrenta una investigación por presunta colusión y negociación incompatible, tiene impedimento de salida del país, y es acusado de hostilizar a personal de control, entre otros. ¿Por qué cree que aún sigue en la gerencia general de Petro-Perú?

El directorio ya debería tomar decisiones al respecto. Si esto hubiera sucedido en mi gestión, al día siguiente convocaba al directorio y tenían que tomar las correcciones pertinentes y si no lo hacían, inmediatamente cambio de directorio.

— ¿Existe una protección política de Castillo a Chávez? El gerente de Petro-Perú tiene más estabilidad en el cargo que el ministro de Energía y Minas.

[…] Yo creo que un gerente que no tenga contacto con diversa gente [no podría continuar], y a eso hace que se crean que son impunes. Yo no estaba de acuerdo con que este señor ocupara este cargo, nunca lo estuvo, no lo estoy, lo advertía, las consecuencias son conocidas por todos.

— ¿Y cómo calificaría la administración de Chávez Arévalo al frente de Petro-Perú?

Pésima, como la calificaría cualquier técnico que conoce de este tema. No se cumplen los objetivos […] El presidente Castillo todavía tiene la oportunidad, cada día más pequeña, de hacer los cambios necesarios, integrantes y de volver al modelos sin ser confrontativo por las puras. Hay puntos donde hay acuerdos, como la transparencia y la lucha contra la corrupción. Solo un corrupto estaría en contra de eso.

— ¿Chávez debe ser removido del cargo?

Primero deberían hacerle una auditoría, que no deje el cargo aún, que ahorita le hagan una auditoría integral, que se revisen los documentos, correos, todo.

— ¿Cuánta responsabilidad de esta crisis en Petro-Perú tiene el presidente Castillo?

No sé, pero yo creo que el responsable de esta crisis es Hugo Chávez y todo su grupo, él ha puesto a varios gerentes. Petro-Perú es tan grande, él sabrá muy bien quiénes son su gente, solito no puedes hacer todas estas cosas.

— A fines de agosto, la lobista Karelim López, de acuerdo al registro de visitas de Palacio de Gobierno, se reunió con el presidente Castillo. Ella está investigada por el Caso Petro-Perú. ¿El mandatario le mencionó el nombre de esta persona, cuando usted aún estaba el frente del MINEM?

No, jamás. La gente de los partidos de izquierda y de derecha me conoce, porque he compartido aulas universitarias con ellos, algunos con congresistas, otros líderes de partidos, y saben cómo soy, saben que si me hacen una propuesta de este tipo, ya conocen cómo voy a responder. Entonces, la gente creo se comporta de cierta manera con gente que es permisible [a la corrupción], conmigo no lo van a hacer, y tampoco me voy a quedar callado.