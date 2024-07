El líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón Rojas, lleva más de nueve meses en la clandestinidad. Desde octubre del 2023 hay una orden de captura contra él para que cumpla la sentencia de tres años y seis meses de prisión efectiva por corrupción por el Caso Aeródromo Wanka, relacionado con su gestión como gobernador de Junín. Durante este tiempo, Cerrón, que constantemente se pronuncia a través de las redes sociales, ha evadido a la Policía Nacional del Perú (PNP), que por los menos ha ejecutado nueve operativos para detenerlo.

Con el general Jorge Angulo Tejada como comandante general de la PNP (entre marzo del 2023 y enero del 2024) hubo por lo menos cinco operativos que se frustraron porque se habría filtrado información a Cerrón. Tras la salida de Angulo de la PNP se llevaron a cabo otros cuatro operativos en distintas ciudades, según fuentes de El Comercio.

En una entrevista con este Diario, Angulo respondió por primera vez sobre este asunto. Cuando se le preguntó quiénes podrían estar detrás de la filtración de información de los operativos para capturar al exgobernador, contestó: “Sospechamos que altas esferas del gobierno [de Dina Boluarte] están protegiendo al señor Cerrón. No hay otra salida porque qué interés podría tener algún otro organismo [...] que no esté en el gobierno [para] que no se le capture”.

El exjefe de la policía precisó que las pistas sobre el paradero del fundador de PL eran manejadas por un grupo muy reducido de policías, entre quienes estaban él; el entonces jefe de la Dirección de Inteligencia de la PNP, general Mauricio Quiroga; y el ahora exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), general Roger Arista. La presidenta Dina Boluarte y el secretario general de la Presidencia de la República, Enrique Vílchez Vílchez, también formaban parte de ese núcleo. “Había mucho interés por parte de la presidenta de comunicarle cada acción que realizábamos [para capturar a Cerrón]”, recalcó Angulo.

Recordó haber acudido tres veces a Palacio de Gobierno (y una vez a la oficina del ahora exministro del Interior Vicente Romero) para darle cuenta a Boluarte sobre las acciones de inteligencia que se realizaban para detener al exgobernador. “En todas esas reuniones estaba presente el secretario general de Palacio, el señor Enrique Vílchez”, agregó.

“La presidenta, por su investidura, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas [y de la PNP] y, si pide información, pues hay que dársela”.

Angulo considera que “hay personas del mismo sistema, del mismo gobierno, que tienen información completa [...] sobre cómo se ha filtrado la información a través del gobierno para evitar la captura de Cerrón”.

En el registro de visitas a Palacio de Gobierno figuran cuatro ingresos de Angulo para reunirse con Boluarte: 20 de octubre y 14, 21 y 27 de diciembre del 2023. Todas las veces fue recibido por Vílchez.

Según Angulo, en las reuniones Vílchez tomaba notas en silencio.

Además… El nexo de Enrique Vílchez con los Boluarte El abogado Enrique Vílchez Vílchez, secretario general de Presidencia de la República, fue quien acompañó a la mandataria Dina Boluarte a las reuniones claves con el general Jorge Angulo cuando era comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Vílchez asumió ese cargo en diciembre del 2022, días después de que Dina Boluarte jurara como presidenta.

Antes, el abogado laboró con Boluarte en su período como ministra de Desarrollo e Inclusión Social del gobierno de Pedro Castillo. En esta cartera, que Boluarte dejó en noviembre del 2022, Vílchez fue secretario general.

La cercanía entre Vílchez y la familia Boluarte viene de años atrás. En el período 2017-2018, el abogado trabajó con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico).

En esa época, Nicanor Boluarte era gerente general de la entidad. Dos meses después de su ingreso, en abril del 2017, Vílchez fue designado jefe de la oficina de la secretaría general.

Asimismo, entre el 2019 y el 2021 Vílchez fue asesor y luego gerente de la Municipalidad de Pueblo Libre (Lima), entidad que después contrató a Nicanor Boluarte como asesor de la alcaldía de la misma gestión distrital.

Sin resultados

El 23 de diciembre del 2023, un equipo de inteligencia de la policía recibió información de que Cerrón había ido a buscar asilo a la Embajada de Bolivia en el Perú, ubicada en San Isidro. Varios policías rodearon el lugar. Nunca se confirmó si el exgobernador estuvo en la sede diplomática.

Angulo detalló que, para la Navidad, la policía y la DINI obtuvieron información valiosa sobre el paradero de Cerrón: iba a pasar por Ticlio (provincia de Huarochirí, Lima) para ir a Huancayo (Junín) en un automóvil.

“El general Roger Arista se constituyó a la altura de Ticlio, porque la información era exacta. Se conocía la identidad del vehículo donde se iba a trasladar el fugitivo. [...] Él [Arista] ha estado ahí en un punto importante de la carretera de Huancayo, y el hecho es que el vehículo nunca pasó. Entonces se asume que alguna persona haya filtrado la información”. Jorge Angulo Tejada , exjefe de la PNP

Angulo señaló que los detalles de ese operativo fueron reportados a Boluarte. “Todo se reportaba a Palacio porque la misma presidenta de la República mostraba mucho interés en la captura”.

El 27 de diciembre, la policía intervino el fundo Los Gochis, ubicado en un centro poblado de Chaycabamba (provincia de Jauja, Junín), donde Cerrón habría estado. El inmueble allanado es de Carina Palacios Quincho, embajadora del Perú en Bolivia entre el 2021 y el 2023. “Estaba el colchón nuevo, estaba la cama. No estaba el personaje, no había llegado. Se ingresó y se hizo el acta para darle conformidad al ciudadano que vivía en ese inmueble”, contó Angulo.

Tras estos episodios fallidos, el general decidió formar un pequeño grupo de policías que trabajaran en la captura del exgobernador sin reportar a ninguna autoridad política de las pistas que tuvieran.

Así, el 12 enero del 2024 se realizó el cuarto operativo policial para capturar al líder de PL: se allanó una vivienda en Ventanilla (Callao). Sin embargo, ahí solo se encontraron banderolas del partido.

Por quinta vez, el 17 de enero se tuvo información sobre el paradero de Cerrón. El entonces jefe de la DINI tenía la ubicación: se había trasladado de Chincha (Ica) al condominio Mikonos, ubicado a la altura del kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Asia (Cañete, Lima Provincias). “La información era fidedigna, confirmada. Esa misma noche se hizo la operación para ir al lugar. En la madrugada ya había un canal [de TV] que estaba haciendo la cobertura”, dijo Angulo.

Además… Boluarte y Perú Libre En las elecciones generales del 2021, Dina Boluarte fue parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo por Perú Libre. Postuló a la primera vicepresidencia de la República.

La ahora presidenta también militó en el partido que Vladimir Cerrón lidera. Ingresó en el 2020, según Infogob. En enero del 2022 salió de la agrupación política.

Por Perú Libre también postuló a la Alcaldía de Surquillo en el 2018 (cuando se llamaba Perú Libertario) y al Congreso en los comicios del 2020.

Salidas

El 21 de enero, Arista fue relevado como jefe de la DINI. Al día siguiente, el gobierno de Boluarte pasó al retiro a Angulo bajo el argumento de falta grave y que la criminalidad había aumentado mientras era jefe de la PNP.

Angulo indicó que nunca le demostraron cuál fue la falta grave y que nunca se le abrió proceso disciplinario. Para él, las motivaciones de su salida de la PNP fueron otras. “Mi hipótesis es que quizá estábamos muy cerca del objetivo [capturar a Cerrón] y que, de una manera u otra, podíamos constituir una amenaza, un peligro para la situación de este fugitivo, una amenaza para los intereses de quienes lo están escudando, cuidando o protegiendo para evitar su captura”.

Acotó que Boluarte ha tenido “información privilegiada” de “canales de inteligencia” sobre la búsqueda del líder de PL, pero que en realidad ella no tenía interés en que fuera capturado. “¿Dónde se encuentra el señor Cerrón en este momento y quién lo está protegiendo? [...] En algún momento se va a conocer la verdad”.

Sobre lo dicho por Angulo, la oficina de prensa de la Presidencia de la República envió un comunicado a El Comercio por correo electrónico. En este niega “enfáticamente interferencia alguna en la búsqueda, ubicación y captura de cualquier persona prófuga de la justicia”. A su vez, reafirma que “esta tarea le compete exclusivamente a la Policía Nacional del Perú”.

En el documento agrega: “Cualquier diligencia para la captura de un prófugo de la justicia debe ser coordinada por la Policía Nacional del Perú con el órgano que emitió dicha orden. El excomandante general de la PNP, Jorge Luis Ángulo Tejada, debió dar cuenta de inmediato al juzgado correspondiente sobre cualquier situación anómala que afecte el cumplimiento del mandato judicial”.

Por último, el Ejecutivo reiteró “su respeto a la independencia de poderes, al Estado de derecho y al cumplimiento de los mandatos judiciales”.

Además… Declaraciones del ministro del Interior Sobre la captura de Vladimir Cerrón, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, declaró el jueves 18 que desde el Ejecutivo “estamos en permanente operatividad policial porque la misión es ubicarlo”.

Días antes afirmó que el Poder Judicial se demoró cinco horas en aprobar un pedido de allanamiento de una vivienda en Huancayo donde supuestamente el líder de Perú Libre se escondía.

Después, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, señaló: "Solo digo una cosa. No puede la incompetencia de otro sector atribuírsela a nosotros. Nosotros no capturamos personas, eso quiero que sea claro".

Luis Miguel Mayhua, abogado de Cerrón, afirmó a este Diario: “Entiendo que son especulaciones y comentarios. No creo que esa situación se esté dando”.

